A bolsa abre hoje? Entenda o funcionamento da B3 na véspera do feriado

Amanhã, terça-feira, 21, é feriado do Dia de Tiradentes no Brasil. Apesar desta segunda-feira, 20, alguns locais emendarem, outros funcionam normalmente. Com isso, os brasileiros estão de olho se a bolsa de valores, o Pix e os bancos abrem.

Bancos e Pix funcionam hoje?

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos terão atendimento normal nesta segunda onde não há feriado municipal, estadual ou ponto facultativo. Já na terça-feira não terá atendimento ao público. Os serviços voltam na quarta-feira, 22.

As compensações bancárias seguem operando normalmente nesta segunda, mas ficam suspensas no dia 21 — o que inclui transferências via TED. O Pix, por sua vez, não é afetado e continua disponível ininterruptamente, 24 horas por dia.

Contas

Para contas de consumo, como água, luz e telefone, com vencimento em dias sem compensação, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil sem cobrança de encargos. Já no caso de tributos e impostos, a recomendação é antecipar o pagamento para evitar juros e multas.

Bolsa de valores abre hoje?

Na B3, o funcionamento hoje será normal. No entanto, não haverá negociações no feriado de Tiradentes, com paralisação tanto do mercado de renda variável quanto das operações de renda fixa privada.

Nesse período, também ficam suspensos os registros de operações, além dos processos de compensação e liquidação. As atividades serão retomadas na quarta-feira.