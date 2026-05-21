Resultado do jogo do Flamengo ontem pela Libertadores

Pedro: atacante chega a 28 gols na competição continental e entra em lista histórica
Publicado em 21 de maio de 2026 às 06h01.
O Flamengo venceu o Estudiantes por 1 a 0 nesta quarta-feira, 20, no Maracanã, e garantiu classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores 2026. O gol da vitória foi marcado por Pedro, no segundo tempo.
Com o resultado, o clube carioca chegou aos 10 pontos e assegurou a liderança do Grupo A, independentemente do que acontecer na última rodada da fase de grupos. O Estudiantes permanece na segunda colocação, com seis pontos.
O gol rubro-negro saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique arrancou em velocidade e desmontou a defesa argentina. O goleiro Fernando Muslera conseguiu interceptar a jogada, mas deixou rebote nos pés de Pedro, que dominou, girou sobre a marcação e finalizou de pé esquerdo para marcar.
Com o gol, Pedro chegou a 28 gols na Libertadores e entrou no grupo dos 14 maiores artilheiros da história da competição desde sua criação, em 1960. A lista é liderada pelo equatoriano Alberto Spencer, ex-Peñarol, com 54 gols.
Antes do gol, o Flamengo chegou a ter um pênalti marcado a favor após contato de Eric Meza em Bruno Henrique. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem identificou que a falta aconteceu fora da área.
O árbitro uruguaio Esteban Ostojich anulou a penalidade e marcou falta na entrada da área, além de aplicar cartão amarelo ao defensor argentino.
Classificado às oitavas da Libertadores, o Flamengo agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, o time enfrenta o Palmeiras em confronto direto pela liderança da competição nacional.
O clube carioca tenta reduzir a diferença de quatro pontos para a equipe paulista.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Lucas Paquetá, 60'), Jorginho; Luiz Araújo (Samuel Lino, 60'), Jorge Carrascal (Wallace Yan, 88'), Bruno Henrique (Nicolás de la Cruz, 76'); Pedro (Gustavo Varela, 88').
Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)
Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Tiago Palacios (Fabricio Pérez, 85'), Ezequiel Piovi (Gabriel Neves, 85'), Mikel Amondarain (Adolfo Gaich, 89'), Alexis Castro (Facundo Farías, 72'), Brian Aguirre (Edwuin Cetré, 72'); Guido Carrillo.