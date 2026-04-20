Criptomoedas caem após ataque hacker que desviou US$ 292 milhões

Publicado em 20 de abril de 2026 às 10h29.
As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta segunda-feira, 20, em meio ao cenário geopolítico e a um ataque hacker ocorrido no fim de semana.
No sábado, 18, a ponte para transferência de criptoativos entre blockchains, Kelp DAO, sofreu uma invasão que desviou 116,5 mil unidades do token de restaking líquido rsETH, no equivalente a US$ 292 milhões.
Parceiro tecnológico da Kelp DAO, o protocolo LayerZero afirmou que o responsável pelo ataque foi o grupo de cibercriminosos da Coreia do Norte conhecido como Lazarus Group.
Como resultado do ciberataque, o protocolo descentralizado de empréstimos de criptomoedas Aave perdeu US$ 6,6 bilhões de valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês).
Isso ocorreu porque os hackers despejaram os 116,5 mil rsETH roubados na Aave V3 e os colocaram em garantia para tomarem emprestados tokens de wrapped ether. Depois do ocorrido, a Aave afirmou que iria usar uma reserva chamada Umbrella para “encontrar caminhos para mitigar o déficit” gerado pela operação.
Às 10h11 (horário de Brasília), o ether cai 0,7% em 24 horas, a US$ 2.322, contra uma desvalorização de 0,6% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.
Impactados diretamente pelo ataque hacker, os tokens da Aave e da LayerZero recuam. AAVE cai 2,5%, a US$ 90,48; e ZRO despenca 9,4%, a US$ 1,58.
Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado na sexta-feira, 17, um saldo líquido positivo de US$ 127,4 milhões. Foi o sétimo pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.
Os dois principais responsáveis pela entrada de recursos foram o FETH, da Fidelity, com US$ 84,1 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 30,8 milhões.
Entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem leve ganho de 0,2%, a US$ 626,06; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 0,9%, a US$ 1,43; e a solana recua 1,2%, a US$ 85,43.
