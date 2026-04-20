Criptomoedas caem após ataque hacker que desviou US$ 292 milhões

Invasão à ponte Kelp DAO atribuída a cibercriminosos norte-coreanos impacta negativamente o mercado na volta do fim de semana

caution sign data unlocking hackers. Malicious software, virus and cybercrime, System warning hacked alert, cyberattack on online network, data breach, risk of website. compromised information concept. (Getty Images)

Ricardo Bomfim
Publicado em 20 de abril de 2026 às 10h29.

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta segunda-feira, 20, em meio ao cenário geopolítico e a um ataque hacker ocorrido no fim de semana.  

No sábado, 18, a ponte para transferência de criptoativos entre blockchains, Kelp DAO, sofreu uma invasão que desviou 116,5 mil unidades do token de restaking líquido rsETH, no equivalente a US$ 292 milhões.  

Parceiro tecnológico da Kelp DAO, o protocolo LayerZero afirmou que o responsável pelo ataque foi o grupo de cibercriminosos da Coreia do Norte conhecido como Lazarus Group. 

Como resultado do ciberataque, o protocolo descentralizado de empréstimos de criptomoedas Aave perdeu US$ 6,6 bilhões de valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês).  

Isso ocorreu porque os hackers despejaram os 116,5 mil rsETH roubados na Aave V3 e os colocaram em garantia para tomarem emprestados tokens de wrapped ether. Depois do ocorrido, a Aave afirmou que iria usar uma reserva chamada Umbrella para “encontrar caminhos para mitigar o déficit” gerado pela operação.  

Desempenho das altcoins e saldo de ETFs 

Às 10h11 (horário de Brasília), o ether cai 0,7% em 24 horas, a US$ 2.322, contra uma desvalorização de 0,6% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.   

Impactados diretamente pelo ataque hacker, os tokens da Aave e da LayerZero recuam. AAVE cai 2,5%, a US$ 90,48; e ZRO despenca 9,4%, a US$ 1,58.  

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado na sexta-feira, 17, um saldo líquido positivo de US$ 127,4 milhões. Foi o sétimo pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.  

Os dois principais responsáveis pela entrada de recursos foram o FETH, da Fidelity, com US$ 84,1 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 30,8 milhões. 

Entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem leve ganho de 0,2%, a US$ 626,06; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 0,9%, a US$ 1,43; e a solana recua 1,2%, a US$ 85,43.    

