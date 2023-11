Conheça Greg Abel, o sucessor de Warren Buffett na Berkshire Hathaway

O mundo dos investimentos e negócios perdeu uma grande inspiração: Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire Hathaway e braço direito de Warren Buffett, morreu aos 99 anos na última terça-feira, 28. Com os holofotes virados para a empresa — avaliada no pregão desta quinta-feira, 29, em US$ 779,84 bilhões — volta à tona o nome de Greg Abel.

O empresário canadense de 61 anos é o aparente sucessor de Buffett na Berkshire. Mas não é de agora a informação. O anúncio foi dado por Buffett em 2021. “Os diretores concordam que, se algo acontecesse comigo esta noite, seria Greg quem assumiria amanhã de manhã”, comentou Buffett a Becky Quick da CNBC na época.

Além de Buffett, o falecido braço direito Munger também não economizava nos elogios a Abel. “Greg é simplesmente sensacional como líder empresarial, tanto como pensador quanto como realizador”, disse durante a reunião anual da Berkshire Hathaway de 2023. “Ele também é uma tremenda máquina de aprender — você pode argumentar que ele é tão bom quanto Warren em aprender todos os tipos de coisas.”

A sucessão

A estratégia de sucessão da Berkshire está em vigor desde, pelo menos, 2006, quando o magnata Warren Buffett, então com 75 anos, comunicou aos acionistas que a empresa sob sua gestão desde 1965 estava estrategicamente preparada para sua eventual saída.

Munger, em um gesto de potencial sucessão, já foi anteriormente indicado por Buffett, ainda que este tenha expressado a possibilidade de dispensá-lo em favor de alguém mais jovem, conforme mencionado em uma carta anual aos acionistas de 2007.

“Temos o CEO certo para me suceder e também o conselho de administração certo. Ambos são necessários”, ressaltou Buffett em um comunicado à imprensa no dia 21 de novembro deste ano.

Apesar da visão sobre a idade, Buffett completou 93 anos em agosto e segue ativo na gestão da empresa e no mercado financeiro, sendo um dos investidores mais prestigiados do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US$ 120,5 bilhões.

Quem é Greg Abel?

Atualmente, Abel é presidente da Berkshire Hathaway Energy e vice-presidente de operações não relacionadas a seguros da Berkshire Hathaway. Mas bem antes disso, em 1984, o empresário se formou em comércio pela Universidade de Alberta.

A relação com Buffett, indiretamente, começa em 1992, quando Abel ingressou na CalEnergy, que adquiriu, em 1999, a MidAmerican Energy — e adotou seu nome. No mesmo ano, a Berkshire Hathaway assumiu o controle acionário da MidAmerican Energy. Em 2008, Abel assumiu a liderança da MidAmerican, que, em 2014, foi rebatizada como Berkshire Hathaway Energy.

O período de Abel como CEO da Berkshire Hathaway Energy estendeu-se por duas décadas, chegando ao fim em 2018. Desde então, ele ocupa o cargo de presidente na Berkshire Hathaway Energy e integra o conselho da empresa desde o ano 2000. Também em 2018, Abel conquistou um assento no conselho da Berkshire Hathaway, sendo nomeado vice-presidente de operações não relacionadas a seguros do conglomerado.

Quem foi Charlie Munger?

Charlie Munger ganhou destaque como vice-presidente da Berkshire Hathaway, Inc., uma das maiores potências em juros compostos globalmente. Admirador e discípulo de Benjamin Graham, Munger foi reconhecido como um dos investidores em valor mais venerados do mundo. Em 2023, sua fortuna era estimada em US$ 2,6 bilhões. Ele é amplamente considerado como um dos mais profundos conhecedores da psicologia e comportamento no campo dos investimentos.

