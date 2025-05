'Isaac Newton dos investimentos': como grandes líderes reagiram à saída de Buffett da Berkshire

A notícia de que Warren Buffett deixará o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no fim de 2025, após 55 anos à frente da companhia, provocou uma onda de homenagens de líderes empresariais e investidores de destaque no mundo todo.

Durante a assembleia anual da empresa, realizada em Omaha, Nebraska, o executivo de 94 anos foi aplaudido de pé por acionistas e admiradores. As manifestações de respeito e reconhecimento, no entanto, ultrapassaram o evento — e ganharam força nas redes sociais e em declarações públicas de nomes influentes do mercado.

“O maior de todos”: Bill Gates e Tim Cook se manifestam

Bill Gates, cofundador da Microsoft e amigo de longa data de Buffett, afirmou que ele é “um dos maiores CEOs de todos os tempos” e “o investidor mais bem-sucedido da história”.

Em declaração à Business Insider, Gates destacou não apenas o sucesso empresarial de Buffett, mas também sua atuação filantrópica: “Seu legado vai inspirar gerações futuras”.

Tim Cook, CEO da Apple, elogiou Buffett em um post na rede X (antigo Twitter): “Não existe ninguém como Warren”, escreveu. “Conhecê-lo foi um dos grandes privilégios da minha vida.” A Berkshire Hathaway começou a investir na Apple em 2016 e hoje é uma das principais acionistas da empresa.

Tributos de Wall Street

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, disse que Buffett “representa tudo que há de bom no capitalismo americano”. Ele exaltou a integridade e o otimismo do investidor.

Já Brian Moynihan, CEO do Bank of America, destacou o impacto pessoal do bilionário em sua própria carreira. “Aprendi muito com ele e continuo aprendendo.”

Stephen Squeri, CEO da American Express, onde a Berkshire tem participação relevante, afirmou que trabalhar com Buffett foi um prazer: “Sua humildade e senso de humor são raros em um líder.”

Mundo dos investidores

Howard Marks, da Oaktree Capital, classificou Buffett como “o Isaac Newton dos investimentos”. Para ele, é impossível que qualquer outro investidor chegue perto da influência exercida por Buffett ao longo das décadas.

Bill Gross, da PIMCO, destacou o uso brilhante de recursos estruturais para gerar retorno: “Ele não era apenas um bom stock picker, mas um arquiteto financeiro”, escreveu, relembrando o primeiro empréstimo feito ao grupo Berkshire nos anos 1970.

“Ter tomado uma Cherry Coke com ele foi um dos grandes momentos da minha carreira”, acrescentou Gross.

De herói pessoal a lenda do mercado

Mark Cuban, empresário e dono do Dallas Mavericks, chamou Buffett de seu “herói nos investimentos” e compartilhou uma foto ao lado do bilionário em uma lanchonete Dairy Queen em Omaha. “Era o ponto alto do meu ano”, disse.

Seth Klarman, do Baupost Group, resumiu o sentimento do mercado: “Buffett correu uma maratona de investimentos e brilhou em todas as condições.” Para ele, Buffett é mais do que um investidor: é mentor, líder e referência.

Jim Cramer, apresentador da CNBC, classificou o executivo como “nosso único G.O.A.T.” — expressão em inglês para “o maior de todos os tempos”.