Com bolsas fechadas nos EUA, Ibovespa opera sem fôlego e dólar cai

O Ibovespa opera em alta de 0,25%, aos 173,3 mil pontos, por volta das 10h30 (horário de Brasília) nesta sexta-feira, 3. O pregão segue sem a referência de Nova York, com as bolsas fechadas em razão do feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos. Os investidores repercutem o recuo da produção industrial brasileira em maio e monitoram os Purchasing Managers' Index (PMIs) da Europa, os quais medem a saúde financeira.

O dólar comercial acompanha o movimento e recua 0,51%, cotado a R$ 5,18. Já entre os pesos do índice, Vale (VALE3) cede 0,13%, Petrobras (PETR4) tem leve baixa de 0,05% e Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 0,26%.

Entre os destaques do índice, Embraer (EMBJ3) lidera as altas, com ganho de 1,61%, seguida por Braskem (BRKM5), que sobe 2,07%. Raia Drogasil (RADL3) avança 1,13% e Gerdau (GGBR4) ganha 0,99%. No lado oposto, Cosan (CSAN3) puxa as perdas, com queda de 3,95%, enquanto Ambev (ABEV3) e Sabesp (SBSP3) recuam 0,80% cada.

No Brasil, a produção industrial recuou 0,2% em maio ante abril, resultado abaixo da mediana das estimativas de mercado, que projetava alta de 0,3%. Na comparação com maio de 2025, o indicador avançou 0,2%. O setor acumula alta de 0,40% em 12 meses.

Já as bolsas de Nova York permanecem fechadas ao longo do dia em razão do feriado de 4 de julho. Sem a referência estadunidense, a liquidez global tende a ficar mais reduzida nesta sessão.

Petróleo opera com viés misto

O petróleo negocia sem direção única nesta sexta. O Brent para setembro sobe 0,18%, a US$ 71,93 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência de preços nos EUA, para agosto cai 0,13%, a US$ 68,60.

Os preços vêm em queda nos últimos pregões depois que o Catar sinalizou avanços nas negociações entre Irã e EUA sobre o Estreito de Ormuz, o que reduziu o temor de uma interrupção no fornecimento global da commodity.

Europa renova máxima em 52 semanas

Os mercados europeus operam em alta na tarde local. O Stoxx 600 sobe 0,42% e bate novo recorde em 52 semanas, no que seria a quarta valorização semanal seguida do índice regional. O DAX alemão avança 0,65%, o FTSE MIB italiano ganha 0,62% e o CAC 40 francês sobe 0,29%. Já o FTSE 100 britânico cede 0,08%.

O otimismo ocorre apesar de indicadores ainda fracos na região. O PMI composto da Alemanha subiu para 49,5 em junho, ante 48,4 em maio, mas segue indicando contração da atividade privada pelo terceiro mês seguido.

Na zona do euro, o PMI de serviços avançou de 47,7 para 49,4, também em território de retração, com arrefecimento das pressões de custos. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursou mais cedo, e o mercado buscou nas suas falas sinais sobre os próximos passos da política monetária do bloco.

Ásia fecha majoritariamente positiva

Os mercados asiáticos encerraram o pregão em alta generalizada. O Kospi, da Coreia do Sul, disparou 5,76%, na contramão do Kosdaq, que recuou 1,68%. O Nikkei 225 japonês fechou com ganho de 1,47% e o Topix avançou 1,17%.

O Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,28%, o CSI 300, da China continental, ganhou 1,15%, e o Taiex, de Taiwan, teve leve alta de 0,20%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 somou 1,37%.