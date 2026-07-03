Produção industrial e balança comercial do Brasil: o que move os mercados

Agenda do mercado: sem o norte das bolsas americanas, os investidores começam o dia de olho nos dados de atividade econômica da Europa (d3sign/Getty Images)
Repórter freelancer
Publicado em 3 de julho de 2026 às 05h30.
O mercado financeiro global deve operar em ritmo reduzido nesta sexta-feira, 3. Um dos fatores que devem ditar o tom dos negócios é o feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, que manterá as bolsas de Nova York fechadas ao longo do dia.
Em razão do feriado, os principais indicadores macroeconômicos norte-americanos da semana, como o relatório oficial de emprego dos Estados Unidos (payroll), foram antecipados para quinta, 2, deixando a agenda internacional mais esvaziada.
Sem o norte das bolsas americanas, os investidores começam o dia de olho nos dados de atividade econômica da Europa.
Logo cedo, às 4h55, a Alemanha divulga o seu Índice PMI composto referente ao mês de junho. Logo depois, às 5h, é a vez de a Zona do Euro reportar o seu Índice PMI composto de junho, fornecendo um panorama atualizado sobre o fôlego dos setores de indústria e serviços no bloco.
Ainda na madrugada, às 5h, os holofotes se voltam para a agenda institucional com o discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). A fala da dirigente é monitorada de perto por analistas em busca de sinalizações sobre os próximos passos da política monetária europeia.
No cenário brasileiro, as atenções se voltam para indicadores de produção e atividade econômica. Às 9h, o IBGE publica a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de maio, com a projeção de um recuo de 0,4% na comparação mensal (m/m).
Na sequência, às 10h, a S&P Global apresenta o Índice PMI composto do Brasil relativo ao mês de junho, fechando o cardápio de dados que os investidores locais devem monitorar para calibrar suas estratégias em um dia de liquidez historicamente mais baixa devido ao feriado externo.
Já às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgará os dados da balança comercial de junho em coletiva à imprensa. Em maio foi registrado um superávit de US$ 7,82 bilhões.