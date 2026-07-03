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Produção industrial e balança comercial do Brasil: o que move os mercados

As bolsas de Nova York estarão fechadas nesta sexta, 3, em função do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos

Agenda do mercado: sem o norte das bolsas americanas, os investidores começam o dia de olho nos dados de atividade econômica da Europa (d3sign/Getty Images)

Agenda do mercado: sem o norte das bolsas americanas, os investidores começam o dia de olho nos dados de atividade econômica da Europa (d3sign/Getty Images)

Paulo Holland
Paulo Holland

Repórter freelancer

Publicado em 3 de julho de 2026 às 05h30.

O mercado financeiro global deve operar em ritmo reduzido nesta sexta-feira, 3. Um dos fatores que devem ditar o tom dos negócios é o feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, que manterá as bolsas de Nova York fechadas ao longo do dia.

Em razão do feriado, os principais indicadores macroeconômicos norte-americanos da semana, como o relatório oficial de emprego dos Estados Unidos (payroll), foram antecipados para quinta, 2, deixando a agenda internacional mais esvaziada.

O que acompanhar no exterior

Sem o norte das bolsas americanas, os investidores começam o dia de olho nos dados de atividade econômica da Europa.

Logo cedo, às 4h55, a Alemanha divulga o seu Índice PMI composto referente ao mês de junho. Logo depois, às 5h, é a vez de a Zona do Euro reportar o seu Índice PMI composto de junho, fornecendo um panorama atualizado sobre o fôlego dos setores de indústria e serviços no bloco.

Ainda na madrugada, às 5h, os holofotes se voltam para a agenda institucional com o discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). A fala da dirigente é monitorada de perto por analistas em busca de sinalizações sobre os próximos passos da política monetária europeia.

Agenda no Brasil

No cenário brasileiro, as atenções se voltam para indicadores de produção e atividade econômica. Às 9h, o IBGE publica a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de maio, com a projeção de um recuo de 0,4% na comparação mensal (m/m).

Na sequência, às 10h, a S&P Global apresenta o Índice PMI composto do Brasil relativo ao mês de junho, fechando o cardápio de dados que os investidores locais devem monitorar para calibrar suas estratégias em um dia de liquidez historicamente mais baixa devido ao feriado externo.

Já às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgará os dados da balança comercial de junho em coletiva à imprensa. Em maio foi registrado um superávit de US$ 7,82 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:Indicadores econômicosBCEPMI – Purchasing Managers’ IndexAgenda do diaMercadosBalança comercial

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