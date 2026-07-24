Dona do Ozempic pede à Justiça que suspenda propaganda do Mounjaro nos EUA

A disputa judicial entre Novo Nordisk e Eli Lilly, fabricantes das chamadas "canetas emagrecedoras" ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 24. A farmacêutica dinamarquesa informou que solicitou a um tribunal dos Estados Unidos uma liminar para impedir a veiculação de anúncios de medicamentos para perda de peso e diabetes da rival, alegando que as campanhas são enganosas e induzem consumidores ao erro.

O pedido foi apresentado à Justiça na forma de uma medida cautela e foi protocolado no distrito de Nova Jersey. A ação intensifica os procedimentos legais iniciados no início desta semana pela fabricante do Ozempic contra a dona da Mounjaro.

Na terça-feira, 21, a Novo Nordisk entrou com um processo na no mesmo distriro, acusando a concorrente de veicular publicidade enganosa sobre a eficácia de seus medicamentos para perda de peso e diabetes, incluindo comparações com os produtos da própria Novo.

Segundo a ação, a Eli Lilly teria usado dados desatualizados de testes clínicos para sustentar que seu medicamento para emagrecimento, o Zepbound, proporcionaria uma redução de peso superior à do Wegovy, da Novo Nordisk. Além disso, a companhia teria alegado que seu medicamento para diabetes, Mounjaro, seria mais eficiente do que o Ozempic da rival no controle dos níveis de açúcar no sangue.

Agora, a fabricante do Ozempic pede à Justiça que proíba a Eli Lilly de fazer publicidade de suas canetas emagrecedoras enquanto o processo tramita.

Disputa por um mercado que pode chegar a US$ 100 bilhões até 2030

Segundo informações da Reuters, a Lilly negou nesta sexta qualquer irregularidade, afirmando que mantém sua posição em relação à publicidade e que se defenderia ‌vigorosamente.

"A Novo Nordisk ‌nunca testou suas doses mais altas de semaglutida contra os medicamentos à base de tirzepatida da Lilly ⁠em nenhum ensaio clínico; em vez disso, está usando uma ação judicial para promover comparações que nunca colocou à prova", disse um porta-voz da Lilly ao veículo.

Já a Novo Nordisk afirma que "está buscando uma liminar com caráter de urgência para garantir que as pessoas tenham acesso a uma visão precisa e completa dos tratamentos disponíveis atualmente".

O processo chega em um momento de intensa competição entre as duas empresas, que são as únicas com produtos aprovados no mercado bilionário de medicamentos para perda de peso nos Estados Unidos. A Eli Lilly detém atualmente vantagem em participação de mercado, mas a Novo Nordisk vem ganhando espaço com o Wegovy, lançado em janeiro nos EUA, antes que a versão oral da Eli Lilly estivesse disponível para pacientes, em abril.

Além da disputa de injetáveis, ambos os grupos estão preparando versões orais dos medicamentos, o que pode ampliar ainda mais o acesso e a adesão aos tratamentos, tornando o mercado ainda mais competitivo.

A Novo Nordisk e a Lilly ainda disputam o ‌domínio do ​mercado de medicamentos para obesidade, que, segundo analistas, deve valer mais de US$100 bilhões até o final da década apenas nos EUA.