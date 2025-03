CEO da Nvidia perdeu seu "toque de Midas"?

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, está perdendo seu "toque de Midas" no mercado de ações?

Um ano atrás, quando a euforia sobre inteligência artificial estava a todo vapor, a menção de Huang a clientes e parceiros na conferência da fabricante de chips desencadeou uma alta em várias ações, incluindo Dell e Synopsys. Mas menções semelhantes em seu discurso principal na terça-feira foram recebidas com indiferença.

Veja a GM. Segundo a Bloomberg, minutos depois de Huang dizer que a Nvidia ajudaria a montadora a desenvolver veículos autônomos, as ações da General Motors caíram para uma mínima da sessão, varridas pela maré da queda mais ampla do mercado. Elas terminaram o dia com queda de 0,7%.

A negociação mostra como o clima mudou conforme o mercado de ações desliza enquanto a guerra comercial do presidente Donald Trump escurece a perspectiva econômica.

Além disso, as ações de tecnologia foram arrastadas para baixo por dúvidas crescentes sobre quando, se é que algum dia, os investimentos com IA proporcionarão o tipo de mudanças que justificariam a alta do preço das ações.

Nvidia nem tão quente

A própria Nvidia — cujos chips utilizados por IA a transformaram em uma das ações mais "quentes" dos EUA — caiu neste ano em meio a preocupações sobre seu crescimento de receita, que aumentou nos últimos dois anos conforme gigantes da tecnologia intensificaram seus investimentos. A Nvidia caiu 3,4% na terça-feira e já se desvalorizou mais de 20% em relação ao pico de janeiro, "apagando" mais de US$ 800 bilhões em valor de mercado.

Um projeto com tecnologia sem fio com a T-Mobile US e a Cisco Systems que Huang anunciou na terça-feira também foi recebido com apatia pelos investidores. A Nvidia está ajudando a criar hardware de rede sem fio "nativo de IA" para novas redes 6G.