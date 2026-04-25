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Ana Paula deixa de seguir Samira após BBB 26: 'me deixaram fazendo papel de palhaça'

Campeã do BBB 26 toma atitude nas redes após rever cenas do reality e se decepcionar com comportamentos da ex-aliada dentro da casa

Ana Paula e Samira: participantes eram aliadas no Big Brother Brasil 2026 (Globo/Montagem EXAME/Divulgação)

Ana Paula e Samira: participantes eram aliadas no Big Brother Brasil 2026 (Globo/Montagem EXAME/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17h00.

A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, deixou de seguir Samira nas redes sociais poucos dias após o fim do reality. A decisão foi percebida por internautas e ocorre depois de a jornalista ter acesso a conteúdos sobre o comportamento da ex-aliada durante o programa.

Fora da casa, Ana Paula demonstrou decepção ao rever algumas atitudes da participante. Em um vídeo, ela questionou: “Por que vocês não me avisaram que a ‘Samaira’ não era aquela pessoa que eu achei que fosse? Me deixaram fazendo papel de palhaça”.

A relação entre as duas já vinha sendo colocada em dúvida após o reality. Samira teria repassado informações entre grupos dentro da casa e protagonizado situações consideradas suspeitas por outros participantes.

Além de Ana Paula, outros ex-BBBs também indicaram afastamento. Juliano Floss afirmou que deixou de seguir Samira por decisão de sua equipe, enquanto Milena disse que nunca a considerou parte de seu grupo.

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