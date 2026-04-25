Carajás, a mina 'descoberta ao acaso' que pode conectar a Vale à eletrificação

Uma das maiores operações de mineração do mundo nasceu de uma descoberta acidental na Amazônia — e hoje pode ser a chave para redefinir o futuro da Vale. Em Carajás, no sudeste do Pará, a companhia não só sustenta sua liderança global em minério de ferro como abriga um ativo que ganha cada vez mais protagonismo: o cobre.

Foi nessa região isolada, a 700 quilômetros de Belém, que a Vale construiu uma engrenagem que integra mina, ferrovia e porto — e que hoje pode sustentar sua transição para uma nova economia.

Durante décadas, Carajás foi sinônimo de minério de ferro. A operação responde por cerca de 170 milhões de toneladas por ano, escoadas por uma ferrovia de quase 1.000 quilômetros até o Porto de Ponta da Madeira, no Maranhão. Essa estrutura foi o alicerce da expansão global da companhia.

Mas o que está por baixo da terra vai além do ferro. A região concentra os principais ativos de cobre da Vale — e já responde por mais de 75% da produção do metal da companhia. Em 2025, foram 290 mil toneladas extraídas em Carajás, de um total de 382 mil.

O número ainda é pequeno perto do volume de minério de ferro. Mas o valor é outro. Uma tonelada de cobre pode custar cerca de 13 mil dólares — até 100 vezes mais do que o minério. Esse diferencial ajuda a explicar por que o ativo ganhou prioridade dentro da companhia.

Eletrificação no centro da estratégia

Hoje, o cobre é visto como peça central na estratégia da Vale para capturar tendências estruturais como eletrificação, inteligência artificial e transição energética. Motores elétricos, redes 5G e data centers dependem diretamente do metal.

A demanda global reflete isso. Segundo a S&P Global, o consumo deve saltar de 28 milhões de toneladas em 2025 para 42 milhões até 2040. Sem novos projetos, o mercado pode enfrentar um déficit de 10 milhões de toneladas.

É nesse cenário que Carajás se destaca como uma das maiores reservas de cobre de alta qualidade do mundo — com teor médio de até 2%, muito acima da média global.

Na prática, isso significa menos custo de processamento e maior eficiência operacional — um diferencial raro em um setor pressionado por licenciamento ambiental e escassez de novas áreas.

A Vale já decidiu onde apostar. Dos US$ 3,5 bilhões anunciados recentemente para metais, 100% serão destinados ao cobre em Carajás nos próximos cinco anos. A meta é ambiciosa: dobrar a produção para 700 mil toneladas até 2035 e atingir 1 milhão de toneladas nos anos seguintes.

Se atingir esse volume hoje, a companhia estaria entre as cinco maiores produtoras globais de cobre — ao lado de gigantes como Codelco, BHP e Freeport-McMoRan — com potencial de faturamento superior a US$ 10 bilhões.

Outro ponto joga a favor da operação paraense: a infraestrutura já está pronta. Diferentemente de novos projetos, que podem levar até 15 anos entre licenciamento e operação, Carajás permite expansão com menor risco e maior previsibilidade.

Além disso, a estratégia passa por aproveitar estruturas existentes. Projetos satélites como Bacaba, Cristalino e 118 devem prolongar a vida útil de complexos como Sossego para além de 2060, utilizando plantas já instaladas.

O resultado é uma combinação rara: escala, qualidade do minério e capacidade de expansão dentro de um mesmo sistema logístico já consolidado. Para analistas, isso explica por que Carajás é frequentemente descrito como “o melhor ativo do mundo” no setor.