Trump se reúne com CEO da Nvidia para discutir IA e políticas de exportação de chips

O presidente Donald Trump se encontrou na Casa Branca nesta sexta-feira, 31, com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, para discutir políticas relacionadas à inteligência artificial (AI) e o futuro das exportações de chips semicondutores. A reunião, marcada semanas atrás, foi uma oportunidade para os dois discutirem temas como o controle de exportação de tecnologias sensíveis, um ponto crucial no atual cenário global de IA.

O encontro acontece em um momento de crescente tensão sobre a segurança nacional dos EUA. A Nvidia, gigante do setor de chips de alta performance, tem sido alvo de discussões nos círculos políticos dos Estados Unidos devido ao avanço da DeepSeek, uma startup de IA chinesa que estaria contornando os controles de exportação para adquirir produtos da Nvidia. Esses chips são essenciais para o treinamento de modelos de IA, incluindo chatbots de última geração, como o ChatGPT, da OpenAI. O impacto da DeepSeek no mercado de IA levanta questões sobre a competitividade das empresas dos EUA frente a soluções mais econômicas provenientes da China.

Quando perguntado como foi o encontro, o presidente republicano falou que teve "uma boa reunião" com o executivo, que Trump classificou como "o maior do mundo" em seu setor. O presidente americano também disse que poderia sobretaxar o setor de chips, assunto bastante discutido em Washington.

A Nvidia, com sede em Santa Clara, Califórnia, tem se posicionado contra as restrições de exportação impostas pela administração Biden. Em janeiro, o governo dos EUA anunciou a ampliação dos controles sobre a venda de chips de IA para mais de 100 países. Embora a Nvidia tenha protestado, ainda não está claro como o governo Trump lidará com essas questões, especialmente diante das recentes pressões para revisar e até endurecer as normas de exportação de semicondutores. A empresa, no entanto, não comentou oficialmente sobre a reunião, confirmando apenas sua importância no cenário geopolítico.

IA estratégica para o crescimento dos EUA

O presidente Trump busca utilizar o potencial da IA para impulsionar o crescimento econômico dos EUA, atraindo investimentos para o país. No entanto, ele também tem observado o desempenho da DeepSeek, que utiliza chips de menor custo, como os modelos H800 da Nvidia, para criar soluções de IA mais acessíveis. Durante um evento em Miami, Trump comentou que a abordagem da DeepSeek poderia ser vista como uma oportunidade de otimizar o uso de recursos, o que ele considera uma "lição" para a indústria americana. Trump alertou sobre a necessidade de focar intensamente em inovação e competitividade para evitar que a China ganhe vantagem nesse campo.

Em meio a essa disputa, autoridades americanas investigam a possibilidade de que a DeepSeek tenha adquirido chips da Nvidia por intermediários em Cingapura, uma das principais rotas de exportação da empresa. Segundo fontes ouvidas pela AP, membros de um comitê da Câmara dos Representantes estão pressionando por uma revisão do sistema de controle de exportação, destacando a necessidade de evitar que outras nações sirvam como intermediários para as exportações ilegais. Cingapura, que representa uma parte significativa da receita da Nvidia, tem sido apontada como um ponto crítico nesse processo. O país é um dos que entraram na lista de restrições das medidas do governo Biden