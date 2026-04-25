Netanyahu ordena que Forças de Defesa de Israel ataquem Hezbollah 'com contundência'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou neste sábado, 25, às Forças de Defesa de Israel (FDI) que ataquem "com contundência" o grupo xiita Hezbollah no Líbano.

"O primeiro-ministro Netanyahu ordenou às Forças de Defesa de Israel (FDI) que ataquem com contundência os alvos do Hezbollah no Líbano", disse o seu escritório em uma breve mensagem.

O anúncio ocorre depois que as FDI relataram neste sábado que dois projéteis e um drone foram lançados do Líbano em direção ao território israelense, o que classificou como uma "flagrante violação" por parte do grupo xiita Hezbollah do atual cessar-fogo, durante o qual ocorrem ataques diários israelenses em território libanês.

Em outro comunicado, as FDI informaram que continuam atacando infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano, incluindo um depósito de armas.

"As FDI continuarão atuando com contundência contra as ameaças direcionadas à população civil israelense e aos seus soldados, de acordo com as diretrizes do alto comando político", diz a nota, publicada antes do anúncio de Netanyahu.

Ao menos quatro pessoas morreram neste sábado em dois ataques aéreos israelenses contra um caminhão e uma motocicleta em uma cidade no sul do Líbano, apesar da trégua de três semanas anunciada pelos Estados Unidos na madrugada de sexta.

Além disso, as forças israelenses advertiram hoje os libaneses deslocados do sul do país para não voltarem às suas casas em aproximadamente 60 localidades porque as suas tropas continuam posicionadas nessas áreas, e informou que durante o fim de semana (que em Israel cai em sexta-feira e sábado) suas tropas mataram mais de 15 supostos membros do Hezbollah no sul do Líbano, onde mantêm uma faixa ocupada.

Segundo as autoridades sanitárias do Líbano, ao menos 2.491 pessoas morreram e outras 7.719 ficaram feridas no país por ataques de Israel desde que o Hezbollah voltou a lançar projéteis contra o território israelense a partir de 2 de março, em resposta aos ataques dos EUA e de Israel contra o Irã realizados no final de fevereiro.