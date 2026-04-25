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Mega-Sena 3.000 sorteia R$ 100 milhões neste sábado; veja horário

Concurso de final zero recebe valor extra das arrecadações anteriores e aumenta o prêmio principal da loteria

Concurso 3.000 da Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões hoje (Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)

Concurso 3.000 da Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões hoje (Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de abril de 2026 às 12h13.

Última atualização em 25 de abril de 2026 às 12h16.

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado, 25, o concurso 3.000 da Mega-Sena, que chega com prêmio principal acumulado e estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Por se tratar de um concurso com final zero, a modalidade recebe um adicional formado pela arrecadação acumulada dos cinco concursos anteriores, conforme a regra da loteria.

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Quando acontece?

O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 20h, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

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O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão:

  • quitar dívidas;
  • investir no futuro;
  • realizar uma viagem;
  • ajudar familiares e amigos;
  • direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

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