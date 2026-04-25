Mega-Sena 3.000 sorteia R$ 100 milhões neste sábado; veja horário

Concurso 3.000 da Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões hoje (Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)
Redação Exame
Publicado em 25 de abril de 2026 às 12h13.
Última atualização em 25 de abril de 2026 às 12h16.
A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado, 25, o concurso 3.000 da Mega-Sena, que chega com prêmio principal acumulado e estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Por se tratar de um concurso com final zero, a modalidade recebe um adicional formado pela arrecadação acumulada dos cinco concursos anteriores, conforme a regra da loteria.Renda mensal com prêmio do BBB 26 pode chegar a R$ 70 mil
O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser registradas até as 20h, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.Locadora de carros dispara 700% na bolsa. E um short squeeze está por trás do rali
Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.
Entre as possibilidades estão:
A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.
O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.