Mega-Sena 3.000 sorteia R$ 100 milhões neste sábado; veja horário

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado, 25, o concurso 3.000 da Mega-Sena, que chega com prêmio principal acumulado e estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Por se tratar de um concurso com final zero, a modalidade recebe um adicional formado pela arrecadação acumulada dos cinco concursos anteriores, conforme a regra da loteria.

Quando acontece?

O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 20h, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão:

quitar dívidas;

investir no futuro;

realizar uma viagem;

ajudar familiares e amigos;

direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.