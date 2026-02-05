Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

CEO da B3 vê capital estrangeiro destravando mercado de IPOs

B3 aposta em retomada gradual após anos de baixa atividade no mercado

Gilson Finkelsztain: 'tem um vento bom chegando aí' (Leandro Fonseca/Exame)

Gilson Finkelsztain: 'tem um vento bom chegando aí' (Leandro Fonseca/Exame)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14h56.

O CEO da B3, Gilson Finkelsztain, avalia que o mercado brasileiro pode estar diante de uma retomada das ofertas públicas iniciais de ações (IPOs). Essa percepção vem da expectativa de queda dos juros, o retorno do fluxo estrangeiro para mercados emergentes e o avanço de listagens de empresas brasileiras no exterior.

"Tem um vento bom aí chegando", disse o CEO, em almoço com jornalistas na sede da B3, admitindo que errou previsões sobre reabertura do mercado no passado.  "O mercado de renda variável nos traz essas surpresas”, afirmou.

Para Finkelsztain, o desempenho recente da bolsa reforça a percepção de um novo ciclo de interesse por ativos de risco e pode apontar para uma tendência mais ampla.

"O mercado americano absorveu todo o dinheiro marginal existente na indústria de investimentos”, reconhece o executivo.

Para ele, a recente abertura de capital do PicPay na Nasdaq pode sinalizar uma nova janela para ofertas públicas no Brasil. “Mais importante se aconteceu lá fora e não aqui, para mim parece ser um prenúncio de que vem potencialmente uma onda de abertura de capital no Brasil.”

O CEO afirma que há mais 50 empresas com registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliárias (CVM) com governança preparada para vir a mercado.

Ele ressaltou que a decisão depende fundamentalmente do apetite dos investidores. “Essas empresas estão dispostas a captar, elas têm planos agressivos de crescimento. Nunca foi um problema de oferta. Se tiver demanda elas vêm a mercado.”

Infraestrutura deve puxar primeiras ofertas

De acordo com o CEO da B3, o ciclo de IPOs deve começar por companhias mais maduras, com destaque para o setor de infraestrutura, com operações bilionárias e perspectiva mais clara de investimento.

Outros setores em potencial para vir a mercado, segundo ele, são o de logística, energia, concessões rodoviárias, indústria farmacêutica, cimento e siderurgia.

“O Brasil tem bons empreendedores e muitos bons negócios em empresas 100% familiares, com oportunidades de expansão. Isso é matéria-prima para uma diversidade de oportunidades.”

Finkelsztain afirmou que, apesar da possibilidade de algumas empresas optarem por listagens no exterior, a tendência é que a maior parte das ofertas ocorra no mercado doméstico.

Expectativa é de retomada gradual do mercado

Apesar do otimismo, o executivo evitou estimativas definitivas sobre o número de operações. Ainda assim, se arriscou a dizer que acredita em uma reabertura do mercado ainda este ano.

"O que eu tenho escutado dos bancos é que entre 10 e 15 empresas teriam o potencial de fazer operações este ano, caso o fluxo se mantenha”,  disse.

Finkelsztain afirmou que a trajetória da taxa de juros no Brasil será determinante para consolidar a retomada do mercado acionário. E estimular o retorno do investidor local para a renda variável.

“O investidor brasileiro chegou a ter perto de 15% do recurso investido em ações e hoje esse número está entre 5 e 6%”.

Para o executivo, a combinação entre redução de juros e maior previsibilidade fiscal pode acelerar esse movimento.

Mesmo com as incertezas do ano eleitoral, Finkelsztain mantém visão positiva para o médio prazo. “Estamos bem esperançosos e acho que dias melhores virão.”

Acompanhe tudo sobre:B3IPOsAções

Mais de Invest

Mercado Pago quer virar banco na Argentina e México. O Brasil pode esperar

Além da Bolsa: B3 consolida negócios de dados em única marca para destravar valor

Vale cai 2% e limita alta do Ibovespa

CEO do Itaú vê chance de IPO este ano — mas vai depender da eleição

Mais na Exame

Mundo

China registra queda nos preços de aluguel e aumento da demanda por robôs humanoides

Pop

Ingresso a R$ 10: onde ver ‘O Agente Secreto’ na Semana do Cinema

Inteligência Artificial

Capacidade elétrica coloca a China à frente na disputa por inteligência artificial

Um conteúdo SBT News

Semana do Cinema: veja quais filmes indicados ao Oscar estão em cartaz