B3 quer lançar contratos inspirados no mercado de previsões dos EUA

A B3 pretende lançar ainda neste ano um novo tipo de derivativo no Brasil: os contratos de eventos, no formato de opções digitais.

A iniciativa busca trazer para o mercado brasileiro um modelo inspirado nos mercados de previsões, famosos nos Estados Unidos, e que permitem aos investidores negociar expectativas sobre o comportamento de indicadores financeiros.

A bolsa trabalha no desenvolvimento do produto em conjunto com o regulador e, segundo o CEO Gilson Finkelsztain, a expectativa é colocá-lo em operação até o fim do primeiro semestre, com possibilidade de estreia ainda no primeiro trimestre.

Como devem funcionar os contratos

Os contratos de eventos são derivativos com resultado binário. O investidor paga antecipadamente um prêmio para apostar na ocorrência de um determinado cenário. Caso a previsão se confirme, recebe o valor integral do contrato; se não ocorrer, perde apenas o valor pago inicialmente.

“Não há possibilidade de você perder mais do que o prêmio que você pagou”, afirmou Finkelsztain.

Na fase inicial, as opções de eventos devem ter ativos financeiros de alta liquidez e interesse do mercado como referência, vinculados à cotação do dólar frente ao real, ao preço do bitcoin e ao desempenho do Ibovespa.

A bolsa ainda discute com o regulador regras relacionadas à distribuição e ao público-alvo desses produtos.