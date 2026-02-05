Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

B3 quer lançar contratos inspirados no mercado de previsões dos EUA

Produto seguirá lógica do mercado de opções e limita perdas ao valor investido

Opções digitais: B3 estuda contratos com risco limitado (Mario Alberto Magallanes Trejo/ stock.xchng)

Opções digitais: B3 estuda contratos com risco limitado (Mario Alberto Magallanes Trejo/ stock.xchng)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15h17.

A B3 pretende lançar ainda neste ano um novo tipo de derivativo no Brasil: os contratos de eventos, no formato de opções digitais.

A iniciativa busca trazer para o mercado brasileiro um modelo inspirado nos mercados de previsões, famosos nos Estados Unidos, e que permitem aos investidores negociar expectativas sobre o comportamento de indicadores financeiros.

A bolsa trabalha no desenvolvimento do produto em conjunto com o regulador e, segundo o CEO Gilson Finkelsztain, a expectativa é colocá-lo em operação até o fim do primeiro semestre, com possibilidade de estreia ainda no primeiro trimestre.

Como devem funcionar os contratos

Os contratos de eventos são derivativos com resultado binário. O investidor paga antecipadamente um prêmio para apostar na ocorrência de um determinado cenário. Caso a previsão se confirme, recebe o valor integral do contrato; se não ocorrer, perde apenas o valor pago inicialmente.

“Não há possibilidade de você perder mais do que o prêmio que você pagou”, afirmou Finkelsztain.

Na fase inicial, as opções de eventos devem ter ativos financeiros de alta liquidez e interesse do mercado como referência, vinculados à cotação do dólar frente ao real, ao preço do bitcoin e ao desempenho do Ibovespa.

A bolsa ainda discute com o regulador regras relacionadas à distribuição e ao público-alvo desses produtos.

Acompanhe tudo sobre:B3Finanças

Mais de Invest

CEO da B3 vê capital estrangeiro destravando mercado de IPOs

Mercado Pago quer virar banco na Argentina e México. O Brasil pode esperar

Além da Bolsa: B3 consolida negócios de dados em única marca para destravar valor

Vale cai 2% e limita alta do Ibovespa

Mais na Exame

Brasil

Dino suspende 'penduricalhos' em salários do serviço público

Um conteúdo Bússola

Em 2026, gestão de identidades poderá se tornar o maior desafio de cibersegurança

Mundo

LEGO lança conjuntos inspirados no Festival da Primavera e amplia estratégia de produtos na China

Mercados

CEO da B3 vê capital estrangeiro destravando mercado de IPOs