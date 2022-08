Bradesco (BBDC4) supera projeções e tem lucro líquido de R$ 7,04 bilhões

O Bradesco (BBDC4) anunciou nesta quinta-feira, 4, que teve lucro líquido recorrente de R$ 7,041 bilhões, um aumento de 11,4% frente ao mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, o lucro do banco avançou 3,2%.

O resultado superou o consenso de mercado, que esperava um resultado mais fraco com um lucro líquido de R$ 6,78 bilhões no período.

Segundo a empresa, o resultado reflete “o desempenho da margem financeira com clientes, das receitas de prestação de serviços, das operações de seguros, além do controle das despesas operacionais”.

As receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias foram de R$ 8,976 bilhões, alta de 6,7% frente ao mesmo período do ano passado. Já as despesas operacionais foram de R$ 11,5 bilhões, alta de 4,9% frente ao mesmo período de 2021 e queda de 1,5% na comparação trimestral.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) de 18,1% contra 17,6% no ano passado – melhora de 0,5 ponto percentual na comparação anual enquanto as projeções apontavam para queda de 0,1 p.p..

A carteira de crédito expandida foi de R$ 855,4 bilhões. O saldo aumentou 17,7% na comparação anual, e subiu 2,5% ao longo do segundo trimestre.

As despesas líquidas com provisões para devedores duvidosos (PDD) e inadimplência tiveram alta. A PDD ficou em R$ 5,313 bilhões, com alta de 52,4% em relação ao segundo trimestre de 2021. A inadimplência subiu de 2,5% no segundo trimestre de 2021 para 3,5% neste trimestre.

