Bradesco (BBDC4) divulga cronograma de pagamento de JCP para 2025

O Banco Bradesco anunciou o cronograma previsto de pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) para o exercício de 2025. Os acionistas receberão R$ 0,017249826 por ação ordinária e R$ 0,018974809 por ação preferencial, com descontos de 15% de imposto de renda, o que resulta em R$ 0,014662352 por ação ordinária e R$ 0,016128588 por ação preferencial.

Mês a que se refere Data de Declaração e data-base de Direito Data "Ex-Direito" Data de Pagamento Janeiro 2.1.2025 3.1.2025 3.2.2025 Fevereiro 3.2.2025 4.2.2025 5.3.2025 Março 5.3.2025 6.3.2025 1º.4.2025 Abril 1º.4.2025 2.4.2025 2.5.2025 Maio 2.5.2025 5.5.2025 2.6.2025 Junho 2.6.2025 3.6.2025 1º.7.2025 Julho 1º.7.2025 2.7.2025 1º.8.2025 Agosto 1º.8.2025 4.8.2025 1º.9.2025 Setembro 1º.9.2025 2.9.2025 1º.10.2025 Outubro 1º.10.2025 2.10.2025 3.11.2025 Novembro 3.11.2025 4.11.2025 1º.12.2025 Dezembro 1º.12.2025 2.12.2025 2.1.2026

O pagamento será feito diretamente nas contas bancárias dos acionistas que mantêm seus dados atualizados no Bradesco, ou, no caso dos investidores que possuem ações custodiadas na B3, por meio das corretoras responsáveis. Para acionistas com dados desatualizados, será necessário realizar a atualização cadastral em qualquer agência Bradesco.

O Bradesco informou que, até o momento, não há alterações nas datas e valores previstos, mas qualquer modificação será comunicada ao mercado de forma tempestiva. O cronograma de pagamento de JCP é uma das formas adotadas pela instituição para remunerar seus acionistas.