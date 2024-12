App do Bradesco fora do ar? Usuários relatam instabilidades nesta sexta-feira

Usuários do Bradesco relataram dificuldades de acesso ao aplicativo do banco na manhã desta sexta-feira, 6. O Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços online, registrou 393 notificações de problemas às 10h55. Destas, 89% estavam relacionadas ao aplicativo do banco destinado a pessoas físicas.

A instabilidade no aplicativo rapidamente virou um dos temas mais discutidos no X (antigo Twitter).

Na rede social, muitos usuários destacaram que o problema acontece no quinto dia útil do mês, data em que o salário de trabalhadores com carteira assinada costuma ser depositado. Após a repercussão do problema, o Bradesco se manifestou em seu perfil e recomendou aos clientes que tentem acessar o app mais tarde.

No texto, o Bradesco afirmou que está trabalhando para normalizar os serviços do aplicativo. "A nossa equipe está trabalhando para a normalização! Orientamos que acesse novamente mais tarde por favor", diz o comunicado.