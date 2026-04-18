BNP eleva Apple e vê ganho de mercado com alta dos chips de memória

O BNP Paribas elevou a recomendação da Apple de neutra para outperform após avaliar que a recente alta nos preços de chips de memória pode aumentar a participação da companhia no mercado global de smartphones — um movimento que tende a pressionar concorrentes com menor escala menor poder de negociação na cadeia de suprimentos.

Os preços desses componentes avançaram nos últimos meses com o aumento da demanda associado à expansão da infraestrutura de inteligência artificial, levando fabricantes de eletrônicos de consumo a reajustarem preços. Embora a fabricante do iPhone também seja impactada, o banco avalia que a Apple tem maior capacidade de absorver os custos adicionais do que seus pares.

Segundo divulgado pela Bloomberg, o analista David O’Connor, a restrição na oferta de memória deve afetar principalmente fabricantes posicionados nos segmentos de entrada e intermediário. Nesse cenário, a empresa pode aproveitar sua escala e eficiência logística para ampliar a presença do iPhone, além de se beneficiar da migração contínua da demanda para aparelhos premium.

Apesar de também ser impactada pela alta da memória, o banco avalia que sua estrutura operacional oferece maior flexibilidade para lidar com esse cenário. O preço-alvo da ação foi elevado de US$ 260 para US$ 300.

Os papéis da Apple subiram 2,1% nesta sexta-feira, 17, e acumulam alta próxima de 9% desde 30 de março, quando atingiram o menor nível de fechamento do ano. Ainda assim, seguem cerca de 6% abaixo do pico registrado em dezembro e recuam aproximadamente 1% em 2026, desempenho inferior ao avanço de cerca de 5% do Nasdaq 100 no mesmo período.