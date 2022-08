Banco do Brasil (BBAS3) tem alta de 55% no lucro líquido, que chega a R$ 7,8 bi

O Banco do Brasil (BBAS3) divulgou nesta quarta-feira, 10, seu balanço do segundo trimestre, com alta de 54,8% no lucro líquido, que chegou a R$ 7,803 bilhões.

O resultado ficou acima das médias das projeções dos analistas consultados pela Bloomberg, que estimavam alta de 25% no lucro, para R$ 6,299 bilhões.

A receita com prestação de serviços foi de R$ 7,847 bilhões, crescimento de 4,3% na comparação com o trimestre anterior, influenciada, principalmente, pelos desempenhos das receitas de administração de fundos, com alta de 8,7%, e de operações de crédito, com ganhos de 26%.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) do segundo trimestre alcançou 20,6%, o que, segundo o BB, já posiciona o banco estatal no patamar de nossos pares privados.

Segundo o banco, o resultado foi influenciado pelo aumento de 11,2% na margem financeira bruta, pela diversificação das receitas com serviços, que avançaram 4,3% e pela disciplina na gestão de despesas.

“A elevação sustentável e saudável do crédito é um dos pilares do resultado apresentado, em todos os segmentos. O Banco do Brasil permanece com índice de inadimplência acima de 90 dias menor do que a média do Sistema Financeiro Nacional e mantém nível de cobertura robusto, também acima da Indústria (271%)”, afirmou o banco em comentários do resultado.

