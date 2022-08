Lucro líquido da Sulamérica (SULA11) atinge R$ 139 milhões no 2º trimestre

A seguradora Sulamérica (SULA11) registrou lucro líquido de R$ 139 milhões no segundo trimestre de 2022, aumento de 370,9% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 10.

No período, as receitas operacionais cresceram 8,3%, impulsionadas principalmente pelo desempenho dos segmentos de vida e acidentes pessoais, nos quais a receita cresceu 18,1%.

A base de beneficiários em saúde e odonto atingiu 4,7 milhões, um crescimento de 9,4%. Isso significa uma adição de 408 mil vidas, incluindo as 127 mil vidas adquiridas da Sompo Saúde no final do trimestre.

No período também foi registrado crescimento de 6,9% dos beneficiários em planos coletivos de saúde e no portfólio de odonto, desconsiderando a Sompo Saúde, sendo 145 mil em saúde e 144 mil em odonto, um total de 4,5 milhões de beneficiários.

No segmento de vida, a seguradora reportou aumento de 209 mil segurados, reforçando a tendência de recuperação do segmento tanto em receitas quanto no índice de sinistralidade, acompanhando a melhora da pandemia

A sinistralidade do grupo foi de 88,4% no segundo trimestre, aumentos de 2,6 ponto porcentual frente ao mesmo períodos do ano anterior, acompanhando principalmente o aumento das frequências de procedimentos eletivos somado aos efeitos da covid-19 no segmento de seguro saúde.

O resultado financeiro foi de R$194,5 milhões no trimestre, aumento de 463,3%, refletindo, principalmente, a performance dos ativos indexados à taxa básica de juros (Selic).