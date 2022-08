Lucro da Minerva (BEEF3) salta 264% no 2º tri e companhia anuncia R$ 128 mi em dividendos

A Minerva (BEEF3) registrou um salto de 263,8% em seu lucro líquido do segundo trimestre, divulgado na noite desta quarta-feira, 10. A companhia lucrou R$ 424,7 milhões, contra R$ 116 milhões apurados no mesmo período do ano passado.

A receita líquida da companhia somou R$ 8,5 bilhões, crescimento de 34,7% quando comparada ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), principal indicador de caixa operacional, alcançou o patamar recorde de R$ 778 milhões no segundo trimestre – crescimento 42,8% na base anual. Já a margem Ebitda foi de 9,2%, alta de 0,5 ponto percentual (p.p.) na base de comparação com 2021.

A alavancagem líquida, calculada por meio do múltiplo dívida/Ebitda, foi de 2,3x.

Segundo o diretor presidente da companhia, Fernando Galletti de Queiroz, o resultado responde à estratégia de diversificação geográfica da companhia, principal vantagem competitiva da companhia em um contexto de volatilidade nos mercados globais.

“O horizonte no mercado internacional de carne bovina segue bastante promissor para a Minerva Foods: o desbalanceamento do mercado global de proteína bovina continua proporcionando oportunidades únicas, em especial na Ásia e no Oriente Médio, mas também em mercados premium como os Estados Unidos e a Europa, que juntos já respondem por quase 20% das nossas exportações consolidadas”, afirmou Queiroz em carta que acompanha os resultados.

Dividendos

A Minerva anunciou ainda que seu conselho de administração aprovou a distribuição de R$ 128,1 milhões em dividendos, com pagamento de R$ 0,22 por ação. O pagamento será efetuado em 29 de agosto de 2022, e as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos”, ou seja, sem direito aos proventos, a partir de 18 de agosto.