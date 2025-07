Lucro da Amazon cresce 35%, mas projeções decepcionam; ação cai mais de 2%

A Amazon acaba de divulgar seus resultados do segundo trimestre, superando as expectativas do mercado. A companhia teve um lucro por ação de US$ 1,68, contra o consenso de US$ 1,33 estimado pela Factset e uma alta de 33% em relação ao mesmo período de 2024. A receita, por sua vez, cresceu 13%, para US$ 168 bilhões, e ficou levemente acima das expectativas, que apontavam para US$ 162 bilhões.

Apesar da surpresa positiva nos números, as ações caíam 2,9% nas negociações pós-mercado, depois de terem fechado o pregão regular em alta de 1,70%. A frustração foi principalmente com as projeções para o próximo trimestre. A companhia sinalizou um lucro operacional entre julho e setembro entre US$ 15,5 bilhões a US$ 20,5 bilhões, com um ponto médio do guidance abaixo dos US$ 19,4 bilhões estimados pelo mercado.

No segundo trimestre, as vendas da AWS, divisão de computação em nuvem da companhia, registrou uma alta de 17,5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 30,9 bilhões.

A Amazon é mais conhecida pela sua divisão de ecommerce. Mas seu negócio de aluguel de espaço em data centers é acompanhado ainda mais de perto por investidores por ser altamente rentável e uma fonte de crescimento de receita cada vez maior, impulsionada por outras gigantes ad tecnologia e startups construindo suas infraestruturas de inteligência artificial.

Matéria em atualização.