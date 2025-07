Apple: vendas de iPhones surpreendem e puxam resultado; ação sobe após balanço

A Apple divulgou resultados fortes no trimestre encerrado em junho, com as vendas de iPhones superando as expectativas do mercado em meio ao que pode ser um movimento de antecipação de compras antes das tarifas chegarem aos preços. As ações sobem mais de 2% nas negociações pós-fechamento do mercado.

O crescimento nas vendas do principal produto da empresa foi o maior em anos, com alta superior a 13%, refletindo também a popularidade dos modelos lançados recentes, incluindo um iPhone mais barato lançado no período.

A receita total ficou em US$ 94 bilhões, cerca de 10% acima do registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com a FactSet, o mercado esperava algo mais próximo dos US$ 89 bilhões.

Com o bom desempenho na primeira linha do balanço, o lucro por ação também ficou acima do consenso, em US$ 1,57, ante a expectativa de US$ 1,43.