B3 terá pregão mais longo a partir de novembro; saiba o novo horário

A negociação dos principais ativos da B3 terá novos horários a partir de novembro. A mudança ocorre devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos, no dia 2 de novembro, que postergará em uma hora as negociações. Com isso, as novas grades horárias passam a valer a partir de 3 de novembro.

O horário de verão americano começo em março deste ano e, desde o dia 10 daquele mês, o Ibovespa negocia das 10h às 17h, com o after market sendo das 17h30 às 18h. Agora, não haverá sessão de after market para o mercado de ações, exceto na data de vencimento de opções.

O mercado à vista, fundos de investimento e mercado de balcão organizado voltarão a fechar às 17h55, com a call de fechamento sendo das 17h55 às 18h. O horário de abertura das negociações será mantido às 10h, assim como a pré-abertura, das 9h45 às 10h. Já o cancelamento de ofertas ocorrerá das 9h30 às 9h45 e das 18h25 às 18h45.

As negociações de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), títulos emitidos no Brasil que representam uma ação de companhia listada no exterior, têm a pré-abertura, negociação e cancelamento de ofertas igual aos mercados acima. A única diferença é que a call de fechamento irá das 17h55 às 18h05 — cinco minutos a mais.

O mercado de opções também irá negociar com todos os horários iguais, menos a call de fechamento que irá das 17h55 às 18h15 — 15 minutos a mais.

ETFs e contratos futuros

Os Exchange Traded Funds (ETFs), fundo de investimento que busca replicar o desempenho de um índice de referência, como o Ibovespa ou o S&P 500, também sofreram alterações nos horários negociados.

Os ETFs de renda variável serão negociados das 10h05 às 17h55, com a call de fechamento sendo das 17h55 às 18h15. A pré-abertura ainda será das 9h45 às 10h. Já o cancelamento de ofertas é das 9h30 às 9h45 e 18h25 às 18h45.

Os ETFs de renda fixa negociação das 10h às 16h55, com a call de fechamento sendo das 16h55 às 17h15. A pré-abertura se mantém entre 9h45 e 10h, enquanto o cancelamento de ofertas é das 9h30 às 9h45 e 17h25 e 17h50. Estes, por sua vez, terão negociação no after-market, das 17h30 às 18h, com o cancelamento de ofertas sendo das 18h25 às 18h45.

Já para os contratos futuros do Ibovespa, mini Ibovespa e Small Cap o horário de negociação será das 9h às 18h25. O futuro de Ifix será das 9h às 18h30.