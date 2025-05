Ata do Copom, inflação dos EUA e balanço do Nubank: o que move o mercado

Nesta terça-feira, 13, os investidores acompanham, a partir das 8h, a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom). O documento deve trazer pistas sobre os próximos passos da política monetária, após o Banco Central manter a Selic em 14,75%, o que pode ter marcado o fim do ciclo de aperto.

Nos Estados Unidos, o foco se volta para a inflação ao consumidor (CPI), prevista para as 9h30. A expectativa é de que o índice se mantenha estável em 2,4% na comparação anual. Já na variação mensal, a projeção da Bloomberg aponta para uma alta de 0,3%, revertendo a queda de 0,1% registrada em março. O aumento recente de tarifas sobre produtos importados deve pesar nos preços, mesmo após o acordo comercial entre EUA e China,

Na B3, os investidores repercutem os balanços do primeiro trimestre divulgados na véspera. Entre eles, o da Petrobras, que apresentou crescimento de 48,6% no lucro.

No radar de hoje estão os resultados de empresas como JBS, CVC, CEF, Nubank, Pagbank, Raízen, Santos Brasil e SLC Agrícola, todos após o fechamento do mercado.

Ao longo do dia, discursos de autoridades também devem movimentar os mercados, como o de Andrew Bailey, do Banco da Inglaterra, e a participação de Gabriel Galípolo, do Banco Central do Brasil, em jantar oficial com Xi Jinping, na China.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira. Na China, o índice CSI 300 subiu 0,15%, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng recuou 1,87% e o índice de tecnologia caiu 3,26%. No Japão, o Nikkei avançou 1,43%, em sua quarta alta consecutiva, e o Topix teve alta de 1,10%. A bolsa da Austrália subiu 0,43%, enquanto o Kospi, na Coreia do Sul, ficou estável.

Na Europa, as bolsas operam em alta moderada nesta manhã, com o Stoxx 600 subindo 0,2%. O DAX, da Alemanha, opera próximo da estabilidade, enquanto o CAC 40, da França, avança 0,1%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros caem levemente após o forte rali de segunda-feira. O Dow Jones futuro recua 0,1%, o S&P 500 perde 0,2% e o Nasdaq cai 0,3%.