Lucro líquido da Petrobras chega a R$ 35 bi e cresce 48,6% no 1º trimestre

A Petrobras iniciou o ano de 2025 com um lucro líquido de R$ 35,2 bilhões, avanço de 48,6%, em linha com o esperado pelos investidores. O resultado também reverte a trajetória de prejuízo registrada no último trimestre de 2024 de R$ 17 bilhões.

De acordo com a petroleira, o resultado neste primeiro trimestre foi marcado por resultados positivos como a geração de um maior fluxo de caixa e o aumento de 5% no volume de produção em relação ao trimestre anterior. A receita líquida da estatal cresceu 4,6%, para R$ 123,144 bilhões.

A Petrobras teve um aumento de 8,6% na receita com venda de derivados no mercado interno no primeiro trimestre deste ano, a R$ 75,3 bilhões.

Já as vendas totais no mercado interno, que incluem petróleo, gás natural, energia elétrica e outros serviços, somaram R$ 91,09 bilhões, aumento de 7,5% em relação ao mesmo período de 2024.

A companhia registrou R$ 61 bilhões de Ebitda ajustado no primeiro trimestre, um aumento de 1,7% na comparação anual, mas de 49% comparado ao quarto trimestre de 2024.

Dívida

O endividamento líquido da Petrobras chegou a US$ 56,03 bilhões no fim de março, alta de 7,3% em comparação com o fim de dezembro, de US$ 52,24 bilhões. Em março de 2024, o valor chegou ao patamar de US$ 43,64 bilhões.

Com isso, o Ebitda ajustado chegou a 1,45 vez, ante 1,29 vez no fim de dezembro e 0,86 vez em relação a março de 2024.

Investimentos

No primeiro trimestre, os investimentos totalizaram US$ 4,1 bilhões, o que representa uma redução de 29,1% em relação ao quarto trimestre e um aumento de 33,6% na comparação anual.

"A realização do primeiro trimestre reforça o caráter atípico do nível de investimento observado no quarto trimestre, explicado pela recomposição do descasamento físico-financeiro das unidades próprias de Búzios, em resposta às ações implementadas ao longo do segundo semestre de 2024", diz a companhia em seu relatório.

No segmento de Exploração & Produção, os investimentos totalizaram US$ 3,5 bilhões. No segmento Refino, Transporte e Comercialização, os investimentos totalizaram US$ 0,4 bilhão.

Dividendos