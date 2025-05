O SoftBank, conglomerado japonês liderado por Masayoshi Son, registrou um lucro líquido de ¥517,2 bilhões (cerca de US$ 3,5 bilhões ou R$ 17,2 bilhões) no quarto trimestre fiscal, encerrando um ciclo de quatro anos sem resultados positivos anuais. O salto foi impulsionado por ganhos em participações no setor de telecomunicações e valorização de ativos de empresas privadas e listadas, como Alibaba.

O resultado superou amplamente tanto os ¥231 bilhões (US$ 1,56 bilhão) de lucro registrados no mesmo período de 2023 quanto as projeções de analistas, que esperavam uma perda de ¥26,9 bilhões (US$ 182 milhões), segundo dados da LSEG, plataforma de informações financeiras. No acumulado do ano, o grupo lucrou ¥1,2 trilhão (US$ 8,1 bilhões ou R$ 40 bilhões).

O retorno ao lucro ocorre em meio à preparação do SoftBank para investir até US$ 100 bilhões (aproximadamente ¥14,8 trilhões ou R$ 500 bilhões) em infraestrutura de inteligência artificial, dentro do projeto Stargate, em parceria com empresas como OpenAI, Oracle, Microsoft e Nvidia. A iniciativa prevê a construção de um grande número de centros de dados nos Estados Unidos, principalmente no Texas, onde já há locais em fase de preparação, segundo o diretor financeiro Yoshimitsu Goto.

O Vision Fund, braço de investimentos do grupo voltado a tecnologia, teve um ganho de ¥177 bilhões (US$ 1,2 bilhão) no trimestre — resultado puxado por participações em empresas como Coupang, do setor de ecommerce sul-coreano, e a chinesa ByteDance, controladora do TikTok. No trimestre anterior, o fundo havia registrado uma perda de ¥352 bilhões (US$ 2,4 bilhões).

Apesar do desempenho financeiro positivo, analistas demonstram ceticismo em relação à falta de detalhes sobre o Stargate.

Stargate e a nova aposta estratégica em IA

O projeto Stargate faz parte da estratégia de Masayoshi Son para reposicionar o SoftBank como um dos protagonistas da próxima era da computação. A empresa quer construir uma cadeia completa que vai desde chips para IA até geração de energia, passando por data centers, robótica e aplicações comerciais de modelos de linguagem.

Em março, o grupo anunciou a compra da Ampere Computing por US$ 6,5 bilhões (¥962 bilhões ou R$ 32 bilhões), fabricante de chips com experiência em design de semicondutores. Agora, o SoftBank vai centralizar todas as suas empresas de robótica sob uma única estrutura, numa tentativa de consolidar suas frentes de atuação ligadas à inteligência artificial.