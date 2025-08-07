Invest

Ânima Educação tem lucro de R$ 144,5 milhões no 2º trim., alta de 11,8%

Base de alunos da empresa de educação diminuiu, mas tíquetes aumentaram em todas as linhas de negócio

Receita da Ânima superou os R$ 2 bilhões no 2º trimestre (Divulgação/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18h19.

Última atualização em 7 de agosto de 2025 às 18h29.

A Ânima Educação (ANIM3) reportou lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 144,5 milhões no segundo trimestre de 2025. O número é 11,8% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

O Ebitda ajustado, lucro resultante das operações da companhia sem contar com efeitos não recorrentes, foi de R$ 788,8 milhões, com alta de 6,9%. A margem Ebitda foi de 38,3%, com alta de 1 ponto percentual frente ao segundo trimestre de 2024.

A receita líquida da Ânima, por sua vez, cresceu 4% ano a ano, para R$ 2,045 bilhões.

A companhia terminou o trimestre com um total de 382.823 alunos, o que representa queda anual de 1,5% frente ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, registrou aumento no tíquete de ensino em suas diferentes frentes. Destaque para o ensino acadêmico digital, com crescimento de 11,7% nos valores.

A geração de caixa operacional do segundo trimestre foi de R$ 352 milhões, 10,6% acima do registrado um ano antes. A companhia reduziu sua alavancagem, na mesma base de comparação, para 2,66 vezes a dívida líquida/Ebitda.

