Azzas 2154 tem lucro recorrente de R$ 239 milhões no 2º trimestre

A Azzas 2154 (AZZA3), empresa resultante da fusão entre Arezzo e Grupo Soma, registrou lucro líquido recorrente de R$ 283,7 milhões no segundo trimestre de 2025. O número é 81,7% maior que o registrado um ano antes. Já o lucro contábil da companhia, incluído efeitos não recorrentes, foi de R$ 537,7 milhões, com alta de 408,2% ano.

O EBITDA recorrente, lucro obtido com as operações da companhia e excluindo arrendamentos (pós IFRS-16) foi de R$ 535,6 milhões, com alta de 9%. A margem Ebitda recorrente avançou 0,7 ponto percentual no mesmo intervalo, para 18,5%.

A receita líquida contábil da Azzas foi de R$ 2,901 bilhões. Vale lembrar que, um ano atrás, Arezzo e Soma operavam separadamente. Numa comparação "pro forma" ( como se as duas empresas já estivessem juntas) a cifra registrou crescimento anual de 4,8%.

O custo de mercadoria vendida (CMV) contábil do segundo trimestre foi de R$ 1,28 bilhão. Na comparação "pro forma" com um ano antes, a cifra cresceu 5,5%. As despesas da Azzas entre abril e junho somaram R$ 1,258 bilhão.

Ao final do segundo trimestre de 2025, a Azzas tinha posição de caixa de R$ 823,2 milhões e dívida líquida de R$2,2 bilhões. A alavancagem foi 1,3x dívida Líquida/EBITDA, estável em relação aos três primeiros meses do ano.

Os investimentos da companhia totalizaram R$ 94,2 milhões, uma redução de 24,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado, alinhado com a estratégia de priorizar alocação de recursos em projetos considerados de maior retorno. A Azzas reduziu o capex em reformas e aberturas.