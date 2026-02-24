Como a Amazon mobiliza 1,5 milhão de pessoas com inteligência emocional

A Amazon costuma ser lembrada por tecnologia, dados e escala. Mas, segundo executivos da própria empresa, um dos pilares menos visíveis da sua cultura inovadora é a inteligência emocional.

A companhia, frequentemente classificada entre as mais inovadoras do mundo pelo Boston Consulting Group, estruturou um programa interno para transformar empatia, autogestão e comunicação em competências organizacionais. As informações foram retiradas de Forbes.

Inovação não é só racional

Segundo Rich Hua, ex-chefe global do programa EPIC (Empathy, Purpose, Inspiration, Connection) da Amazon, inovação não depende apenas de estratégia e análise.

“Independentemente da inovação criada, seres humanos são responsáveis por impulsioná-la — e somos seres emocionais”, afirmou Hua.

Em momentos de mudança, especialmente com tecnologias como IA, líderes enfrentam resistência baseada em medo e insegurança. Se essas emoções não são tratadas com empatia, a inovação encontra barreiras culturais.

O modelo EPIC

Para sistematizar a inteligência emocional, a Amazon estruturou o programa EPIC, baseado em quatro pilares:

Empatia

Propósito

Inspiração

Conexão

A simplicidade foi estratégica: em uma organização com mais de 1,5 milhão de colaboradores, clareza facilita escala.

O papel do conflito produtivo

A Amazon possui um “Princípio de Liderança” que afirma que líderes devem “estar certos com frequência”. Mas, segundo Hua, isso também exige buscar perspectivas diversas e questionar as próprias convicções.

Para isso, autoconhecimento e autorregulação são essenciais. A empresa incentiva o chamado conflito produtivo, que consiste em discordar com convicção, mas com respeito. O objetivo não é evitar desconforto, mas impedir silêncio ou agressividade.

Multiplicadores e cultura

O programa não busca alcançar todos diretamente. Segundo Hua, se 20% da organização muda comportamento, a cultura se torna autossustentável.

Mais de 150 “Evangelistas de Inteligência Emocional” foram treinados globalmente para disseminar práticas. A comunidade interna ligada ao programa cresceu para cerca de 70 mil pessoas, tornando-se uma das maiores redes corporativas focadas em inteligência emocional.

Gestores passaram a incentivar explicitamente discordância construtiva, solicitando críticas antes de avançar com decisões.

Inteligência emocional como competência estratégica

Na prática, a Amazon trata inteligência emocional como infraestrutura de inovação.

Autoconsciência permite rever decisões diante de novos dados. Empatia reduz resistência à mudança. Comunicação equilibrada viabiliza debates produtivos.

