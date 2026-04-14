De olho na Copa, Amazon anuncia patrocínio das Seleções Brasileiras de Futebol

A Amazon anunciou nesta terça-feira, 14, um acordo de patrocínio de dois anos com as Seleções Brasileiras de Futebol, abrangendo equipes masculina, feminina e categorias de base.

A iniciativa marca um novo movimento da empresa no país e amplia sua presença em projetos ligados ao esporte nacional. O contrato insere a companhia no ecossistema institucional do futebol brasileiro, com participação em diferentes frentes operacionais e de comunicação.

O investimento integra a estratégia da Amazon de ampliar sua conexão com o público brasileiro por meio de iniciativas associadas à cultura esportiva. O futebol concentra a maior audiência esportiva no país e se configura como um canal relevante para engajamento de marcas com consumidores em diferentes contextos de consumo.

Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon (Amazon/Divulgação)

"Estar ao lado das Seleções Brasileiras significa fazer parte de algo que vai além do esporte – é sobre conexão, emoção e experiências que unem as pessoas. Os brasileiros têm uma relação única com o futebol. Estamos junto com os torcedores para ajudá-los a aproveitar ao máximo esses momentos especiais, seja encontrando os produtos ideais para celebrar ou assistindo aos jogos com tudo o que precisam", diz Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol, entidade responsável pela gestão do esporte no país, posiciona a parceria como um movimento que combina tradição esportiva com soluções baseadas em tecnologia e distribuição. A entidade busca ampliar o alcance das Seleções e diversificar suas fontes de receita.

“A entrada da Amazon como patrocinadora das Seleções Brasileiras reforça a união entre tradição e tecnologia. A empresa traz uma capacidade única de inovação e uma capilaridade que alcança milhões de brasileiros em todos os cantos do país. Essa força amplia ainda mais a conexão da Seleção com sua torcida. Estamos muito satisfeitos com essa parceria, que certamente elevará a experiência dos fãs dentro e fora de campo”, afirma Samir Xaud, presidente da CBF.

A estratégia digital no futebol

O acordo estará em vigor durante a Copa do Mundo FIFA 2026, quando a Seleção Brasileira Masculina disputará o torneio, e também contempla a Copa do Mundo feminina 2027, prevista para ocorrer no Brasil. A atuação inclui iniciativas voltadas à visibilidade das competições e ao engajamento de audiência em múltiplas plataformas.

Desde 2022, a empresa expandiu sua atuação no setor esportivo com investimentos em direitos de transmissão e produção de conteúdo. No Brasil, o Prime Video, serviço de streaming incluído na assinatura Amazon Prime, possui direitos sobre competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

O modelo operacional inclui a integração entre conteúdo esportivo e comércio eletrônico. Durante transmissões, recursos como códigos QR são utilizados para direcionar usuários a produtos relacionados ao contexto dos jogos, associando consumo a eventos ao vivo.

A empresa também direciona investimentos ao futebol feminino desde 2025, com ações voltadas à ampliação de exposição de atletas e competições. O patrocínio das Seleções se insere nesse conjunto de iniciativas, consolidando a presença da companhia no ambiente esportivo nacional.

A nova jogada no e-commerce

Em meio à corrida pela liderança nas vendas online durante a Copa, a Amazon lançou neste mês a “Central da Torcida”, uma página dedicada a produtos voltados aos fãs de esportes, com foco em ofertas de produtos para atender a qualquer necessidade dos torcedores durante as partidas e, posteriormente, em outros eventos.

“A gente quer estar presente em toda a jornada do torcedor, antes, durante e depois dos jogos da Copa”, afirma Ricardo Perez, diretor de varejo da Amazon, em entrevista à EXAME.

A iniciativa reúne desde eletrônicos — como TVs e sistemas de áudio — até álbuns de figurinhas licenciado, produtos de decoração temática e itens de vestuário.

Por outro lado, a carta na manga da Amazon é a oferta de produtos licenciados exclusivamente pela FIFA. O catálogo especial posiciona a varejista online como a única no Brasil a oferecer esta seleção de produtos, além de marcar uma vantagem competitiva diante dos concorrentes na briga pela liderança das vendas durante a Copa.

"É um grande diferencial. A linha de produtos licenciados pela FIFA funciona como uma chancela de qualidade e um forte atrativo para os grandes fãs da Copa. Além de produtos exclusivos, trazemos variedade de itens para qualquer necessidade. Isso reforça que o cliente encontrará um portfólio amplo e relevante na página", declara Perez.

Na prática, a estratégia combina amplitude de portfólio com personalização da oferta — um movimento que responde a um comportamento já consolidado no e-commerce. “O consumidor não quer mais navegar por múltiplas páginas para montar a experiência dele. Ele quer encontrar tudo em um só lugar, com curadoria e facilidade de decisão”, diz Perez.