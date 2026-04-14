De olho na Copa, Amazon anuncia patrocínio das Seleções Brasileiras de Futebol

Repórter
Publicado em 14 de abril de 2026 às 10h44.
Última atualização em 14 de abril de 2026 às 10h50.
A Amazon anunciou nesta terça-feira, 14, um acordo de patrocínio de dois anos com as Seleções Brasileiras de Futebol, abrangendo equipes masculina, feminina e categorias de base.
A iniciativa marca um novo movimento da empresa no país e amplia sua presença em projetos ligados ao esporte nacional. O contrato insere a companhia no ecossistema institucional do futebol brasileiro, com participação em diferentes frentes operacionais e de comunicação.A jogada da Amazon com a FIFA para dominar as vendas online na Copa do Mundo 2026
O investimento integra a estratégia da Amazon de ampliar sua conexão com o público brasileiro por meio de iniciativas associadas à cultura esportiva. O futebol concentra a maior audiência esportiva no país e se configura como um canal relevante para engajamento de marcas com consumidores em diferentes contextos de consumo.
"Estar ao lado das Seleções Brasileiras significa fazer parte de algo que vai além do esporte – é sobre conexão, emoção e experiências que unem as pessoas. Os brasileiros têm uma relação única com o futebol. Estamos junto com os torcedores para ajudá-los a aproveitar ao máximo esses momentos especiais, seja encontrando os produtos ideais para celebrar ou assistindo aos jogos com tudo o que precisam", diz Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil.
A Confederação Brasileira de Futebol, entidade responsável pela gestão do esporte no país, posiciona a parceria como um movimento que combina tradição esportiva com soluções baseadas em tecnologia e distribuição. A entidade busca ampliar o alcance das Seleções e diversificar suas fontes de receita.
“A entrada da Amazon como patrocinadora das Seleções Brasileiras reforça a união entre tradição e tecnologia. A empresa traz uma capacidade única de inovação e uma capilaridade que alcança milhões de brasileiros em todos os cantos do país. Essa força amplia ainda mais a conexão da Seleção com sua torcida. Estamos muito satisfeitos com essa parceria, que certamente elevará a experiência dos fãs dentro e fora de campo”, afirma Samir Xaud, presidente da CBF.
O acordo estará em vigor durante a Copa do Mundo FIFA 2026, quando a Seleção Brasileira Masculina disputará o torneio, e também contempla a Copa do Mundo feminina 2027, prevista para ocorrer no Brasil. A atuação inclui iniciativas voltadas à visibilidade das competições e ao engajamento de audiência em múltiplas plataformas.
Desde 2022, a empresa expandiu sua atuação no setor esportivo com investimentos em direitos de transmissão e produção de conteúdo. No Brasil, o Prime Video, serviço de streaming incluído na assinatura Amazon Prime, possui direitos sobre competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
O modelo operacional inclui a integração entre conteúdo esportivo e comércio eletrônico. Durante transmissões, recursos como códigos QR são utilizados para direcionar usuários a produtos relacionados ao contexto dos jogos, associando consumo a eventos ao vivo.
A empresa também direciona investimentos ao futebol feminino desde 2025, com ações voltadas à ampliação de exposição de atletas e competições. O patrocínio das Seleções se insere nesse conjunto de iniciativas, consolidando a presença da companhia no ambiente esportivo nacional.
Em meio à corrida pela liderança nas vendas online durante a Copa, a Amazon lançou neste mês a “Central da Torcida”, uma página dedicada a produtos voltados aos fãs de esportes, com foco em ofertas de produtos para atender a qualquer necessidade dos torcedores durante as partidas e, posteriormente, em outros eventos.
“A gente quer estar presente em toda a jornada do torcedor, antes, durante e depois dos jogos da Copa”, afirma Ricardo Perez, diretor de varejo da Amazon, em entrevista à EXAME.
A iniciativa reúne desde eletrônicos — como TVs e sistemas de áudio — até álbuns de figurinhas licenciado, produtos de decoração temática e itens de vestuário.
Por outro lado, a carta na manga da Amazon é a oferta de produtos licenciados exclusivamente pela FIFA. O catálogo especial posiciona a varejista online como a única no Brasil a oferecer esta seleção de produtos, além de marcar uma vantagem competitiva diante dos concorrentes na briga pela liderança das vendas durante a Copa.
"É um grande diferencial. A linha de produtos licenciados pela FIFA funciona como uma chancela de qualidade e um forte atrativo para os grandes fãs da Copa. Além de produtos exclusivos, trazemos variedade de itens para qualquer necessidade. Isso reforça que o cliente encontrará um portfólio amplo e relevante na página", declara Perez.
Na prática, a estratégia combina amplitude de portfólio com personalização da oferta — um movimento que responde a um comportamento já consolidado no e-commerce. “O consumidor não quer mais navegar por múltiplas páginas para montar a experiência dele. Ele quer encontrar tudo em um só lugar, com curadoria e facilidade de decisão”, diz Perez.