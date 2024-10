Lucro líquido do McDonald’s fica abaixo do esperado

A rede de fast-food McDonald’s registrou uma queda global de 1,5% em suas vendas comparáveis no terceiro trimestre de 2023, acima das expectativas de queda de 0,6% estimadas por analistas da Visible Alpha. Esse foi o segundo trimestre consecutivo de redução nas vendas, fenômeno que a rede não enfrentava desde a pandemia de Covid-19 em 2020. Essa retração foi atribuída ao enfraquecimento da demanda de consumidores em mercados como França, Reino Unido, Oriente Médio e China, especialmente entre clientes de renda mais baixa, mais afetados pela inflação nos preços de alimentos. As informações são do Financial Times.

A receita total da rede subiu 3%, atingindo US$ 6,9 bilhões (R$ 39,5 bilhões) e superando a expectativa de US$ 6,8 bilhões (R$ 38,9 bilhões). No entanto, o lucro líquido caiu 3%, fechando em US$ 2,26 bilhões (R$ 12,92 bilhões), ligeiramente abaixo do esperado.

Chris Kempczinski, CEO da McDonald's, destacou que a empresa está focada em oferecer uma experiência acessível e de qualidade aos clientes, em um momento em que muitos estão mais cautelosos com seus gastos.

Queda no consumo nos EUA

Nos Estados Unidos, onde a rede possui cerca de 13.500 restaurantes, a McDonald’s estendeu uma promoção de refeições a US$ 5 para atrair consumidores que relutam com o aumento dos preços de seus produtos. A estratégia mostrou sinais de sucesso: as vendas comparáveis nos EUA subiram 0,3% no terceiro trimestre, após uma queda no trimestre anterior.

Apesar do aumento nas vendas americanas, um surto de E. coli associado a cebolas usadas nos hambúrgueres Quarter Pounder em algumas regiões dos EUA central afetou as ações da empresa no mês de outubro. O problema, detectado após o fechamento do terceiro trimestre, foi atribuído a um fornecedor específico no Colorado, que já foi removido da lista de fornecedores.

Desempenho nos mercados internacionais

As vendas comparáveis nos mercados internacionais operados pela McDonald’s caíram 2,1%, impactadas pelo desempenho fraco na França e no Reino Unido. Em mercados licenciados, a queda foi de 3,5%, refletindo os impactos do conflito no Oriente Médio e a demanda mais baixa na China. No entanto, a operação na América Latina apresentou crescimento.

Em uma tentativa de impulsionar as vendas, a rede lançou uma série de copos colecionáveis em mais de 30 países em agosto. De acordo com a Bernstein Research, essa estratégia pode ajudar a alavancar as vendas comparáveis nos próximos trimestres.

Atualmente, o McDonald’s possui 42.406 restaurantes em todo o mundo, dos quais 95% são operados por franqueados.