Máquinas de sorvete sempre quebradas? McDonald's encontrou uma solução para o problema

Após anos de frustração dos clientes, que frequentemente se deparavam com as máquinas de sorvete fora de serviço, o McDonald’s nos Estados Unidos obteve o direito de reparo para o famoso equipamento de fabricação de McFlurrys e outros sorvetes. A decisão foi concedida pelo Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos na última semana, em resposta a um pedido da organização Public Knowledge e do site iFixit, especializados em promover o direito ao reparo. As informações são da QZ.

O novo direito permite que técnicos de terceiros consertem os equipamentos sem que estejam sujeitos às restrições impostas pela fabricante Taylor, responsável pela manutenção e reparos exclusivos das máquinas de sorvete do McDonald’s. Taylor já era conhecida pelo controle rigoroso sobre as manutenções, o que levou ao acúmulo de falhas nos equipamentos, resultando em máquinas paradas em várias localidades. Com a liberação, o McDonald’s ganha autonomia para realizar os reparos internamente, melhorando a experiência do cliente e garantindo mais tempo de funcionamento das máquinas.

Meredith Rose, advogada de políticas públicas do Public Knowledge, afirmou que a decisão "trará um 'flurry' de oportunidades para reparos independentes", destacando o impacto positivo da mudança para o setor de fast-food e para a experiência do cliente. Segundo ela, o novo direito de reparo beneficia não só o McDonald's, mas também abre precedente para o setor de alimentação rápida que depende de máquinas automatizadas para a produção em larga escala.

Flexibilidade no direito de reparo

O movimento faz parte de uma tendência crescente de demandas por mais flexibilidade e direito de reparo em diversas indústrias, incluindo o setor de eletrodomésticos e equipamentos de tecnologia. Segundo investigações conduzidas pela iFixit, as máquinas de sorvete do McDonald’s contêm componentes que poderiam ser facilmente substituídos por técnicos comuns, reduzindo o tempo de espera e evitando as frequentes reclamações de clientes. O direito de reparo promete uma solução prática para um problema antigo, que levou até a criação do site "McBroken.com", voltado a informar clientes em tempo real sobre quais unidades estão com as máquinas de sorvete inoperantes.

Além disso, a decisão também recebeu destaque nas redes sociais, com ex-líderes políticos, como Donald Trump, afirmando que, se eleito, garantiria que as máquinas de sorvete do McDonald's “funcionassem perfeitamente”. A concorrência também aproveitou a oportunidade, e recentemente a rede Wendy’s anunciou parcerias com o site McBroken.com para atrair os clientes frustrados, oferecendo Frostys a preço reduzido quando as máquinas do McDonald's estiverem inoperantes.

O processo envolvendo o Escritório de Direitos Autorais e o direito de reparo das máquinas de sorvete começou em março deste ano, quando reguladores enviaram uma carta para expandir as leis de direito ao reparo, buscando resolver problemas de durabilidade nos equipamentos. A decisão se mostra como um importante passo para transformar a relação entre restaurantes e fornecedores de máquinas automatizadas, priorizando o atendimento e a eficiência de funcionamento para um dos itens mais icônicos dos cardápios do McDonald’s.