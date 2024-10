Grupo encontra 'tesouro mais valioso do Reino Unido' em fazenda

Um grupo de amigos entusiastas da detecção de metais fez uma descoberta histórica no Reino Unido ao encontrar o maior tesouro de moedas de prata da era medieval já registrado no país. O achado, composto por 2.584 moedas que datam de cerca de mil anos, foi avaliado em 4,3 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 31,6 milhões), e ficará exposto em diversos museus britânicos até chegar onde ficará permanentement,e no Somerset. Cada um dos quatro participantes da descoberta, incluindo o proprietário da fazenda onde as moedas foram encontradas, receberá uma parte do valor desse tesouro. A reportagem é do The New York Times.

Adam Staples e seus amigos encontraram as moedas enquanto testavam um novo detector de metais em uma fazenda na região de Somerset em 2019, se depararam com as primeiras moedas do que logo perceberam ser algo significativo. A princípio, o fazendeiro que autorizou a exploração duvidou do valor das moedas, mas concordou em permitir a busca. O tesouro, chamado de Chew Valley Hoard, foi recentemente confirmado como o mais valioso já descoberto em solo britânico, e adquirido pelo South West Heritage Trust, uma instituição de caridade dedicada à preservação do patrimônio histórico.

Um registro raro de uma época turbulenta

As moedas de prata representam um período de transição na história britânica, logo após a famosa Batalha de Hastings, ocorrida em 1066. Esta batalha foi um marco, na qual o último rei anglo-saxão, Harold II, foi derrotado pelos normandos liderados por William, o Conquistador. As moedas do tesouro trazem imagens dos dois líderes, simbolizando a mudança de poder no país. Ian Richardson, do Museu Britânico, destaca que essas moedas não são apenas valiosas pelo material, mas por seu valor histórico, oferecendo informações sobre onde foram cunhadas e quem estava envolvido na produção.

O processo para garantir o tesouro foi longo para Staples e seu grupo. Seguindo as exigências do Reino Unido, eles notificaram as autoridades logo após a descoberta. Pelo sistema britânico, objetos com mais de 300 anos e uma composição mínima de 10% de metal precioso podem ser considerados tesouro, mas precisam ser reportados ao governo. No caso de moedas, duas ou mais encontradas juntas são suficientes para se enquadrarem como tesouro.

Destino do tesouro

A legislação britânica define que tesouros assim devem ser oferecidos para aquisição a instituições museológicas, e os lucros são divididos entre os descobridores e o proprietário da terra onde foram encontrados. Staples e seus amigos receberam o valor devido e, no caso de Staples, foi possível usar sua parte para a compra de uma casa.

O tesouro de Chew Valley será exposto em diversos museus do Reino Unido antes de ser instalado permanentemente no Museu de Somerset. “É um ótimo resultado,” afirmou Staples, feliz com o desfecho da longa jornada.