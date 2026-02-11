Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Esteves: Risco político diminuiu e eleição faz menos preço no mercado

Para o 'chairman' do BTG Pactual, eleições se tornaram menos relevantes em visões de médio e longo prazo sobre o país

André Esteves: 'percepção de que o Brasil é institucionalmente confiável' (BTG/Divulgação)

André Esteves: 'percepção de que o Brasil é institucionalmente confiável' (BTG/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16h13.

Última atualização em 11 de fevereiro de 2026 às 16h40.

O presidente do conselho de administração do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), André Esteves, avalia que as eleições presidenciais se tornaram menos relevante nas decisões de investimento e o fluxo estrangeiro na bolsa, neste começo de ano, é uma prova disso.

"As eleições se tornaram menos relevantes pra crença de médio e longo prazo no país. Isso é uma enorme conquista nossa da sociedade", afirmou o chairman, durante participação no CEO Conference nesta quarta-feira, 11. 

Esteves disse que o Brasil caminha para uma eleição "50/50" e percebe que "a angústia sobre processo eleitoral no mercado financeiro ou na formação de preços dos ativos financeiros era muito maior".

"Na hora que a gente tá vendo um enorme rali de bolsa, uma enorme valorização do real, é claro que tem muito a ver com o quadro internacional, mas também tem a ver com uma percepção de que o Brasil é institucionalmente confiável", disse Esteves.

Segundo o chairman, quem sentar na cadeira da presidência a partir de 2027 não vai encontrar um cenário de terra arrasada, como em 1994 e 2017.

"A grande diferença é que quem for sentar nessa cadeira vai ver um Brasil com a inflação saindo de quatro para três (por cento), juros caindo o ano inteiro. Temos US$ 360 bilhões de reservas cambiais e o investimento direto externo maior do que o déficit em conta corrente. O desemprego é zero", afirmou.

"Sobrou uma última perna de ajuste que é a gente trazer sustentabilidade para a trajetória da dívida para 2% do PIB nas contas públicas", complementou.

Acompanhe tudo sobre:IbovespaDólarEleições 2026
Próximo

Mais de Invest

Varejo tradicional concorre com ambulantes no Carnaval e entra em 'modo Oxxo'

Ibovespa bate marca histórica de 190 mil pontos

Além da Barbie: Mattel dobra aposta em 'Uno' para celulares com aquisição

Fabricante da Barbie, Mattel cai mais de 30% na bolsa com vendas fracas

Mais na Exame

Negócios

Ele trocou cápsulas por gomas e construiu um império de US$ 27 bilhões

Brasil

Lula é um produto vencido e ultrapassado, diz Flávio Bolsonaro

Esporte

Copa do Mundo 2026: confira calendário completo da fase de grupos

Tecnologia

IA do TikTok inaugura um mundo de vídeos realistas — mas sem humanos