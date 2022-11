Ações da Petrobras afundam mais de 5% com ruído sobre dividendos

As ações da Petrobras caem quase 5% nesta sexta-feira, 4, um dia após a companhia anunciar o pagamento de R$ 43,684 bilhões em dividendos referentes ao terceiro trimestre.

Petrobras ( PETR4 ) : - 5,21%

Petrobras (PETR3) : - 5,14%

O pagamento aos acionistas foi bem recebido pelo mercado, mas investidores agora reagem negativamente à notícia de que os dividendos bilionários da companhia estão na mira do Tribunal de Contas da União (TCU).

O procurador de contas junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu nesta sexta que o tribunal suspenda imediatamente a distribuição de dividendos que a companhia aprovou na véspera.

O argumento é que poderia haver prejuízo para sustentabilidade financeira caso o pagamento de dividendos seja antecipado para entrar no caixa da União ainda neste ano, sob a administração Bolsonaro.

O pagamento antecipa o valor referente ao ano fiscal de 2022, que será aprovado em assembleia geral ordinária de acionistas em abril de 2023. A antecipação é prática da Petrobras desde o final de 2021, com base na política de remuneração aos acionistas.

O regulamento prevê que, em caso de endividamento bruto inferior a US$ 65 bilhões, a companhia poderá distribuir a seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis (investimentos).

O procurador contesta a política com o argumento de que “esvaziamento da disponibilidade de caixa da estatal” para o próximo ano.

Rodrigo Araújo, diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, afirmou nesta tarde, em coletiva de imprensa, que ainda não teve acesso ao pedido do procurador, mas declarou que a Petrobras está à disposição do TCU para quaisquer esclarecimentos.

Araújo reforçou, no entanto, que a antecipação dos dividendos não é contrária à política da empresa e que não traz nenhuma novidade em relação ao que já vem sendo praticado pela estatal desde o ano passado.

“A Petrobras atuou completamente dentro da política de remuneração aos acionistas e não fez nada de diferente do que fez ao longo dos últimos trimestres. É uma política que já previa pagamento trimestral de dividendos e assim vendo executada”, afirmou.

O diretor apontou, ainda, que a antecipação de dividendos é uma prática comum entre pares internacionais. “Não é uma prática exclusiva da Petrobras, todas as nossas [companhias] pares tem — a grande maioria delas com pagamentos trimestrais”, disse.

Leia mais: Os dividendos bilionários da Petrobras e da Exxon têm a mesma explicação