Ações da Intel disparam 30% após anúncio de parceria de US$ 5 bi com Nvidia

Empresas anunciaram um acordo histórico de US$ 5 bilhões para o desenvolvimento de chips avançados de inteligência artificial

Acordo prevê que a Nvidia compre ações da Intel por US$ 23,28 por ação. (David Becker / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09h13.

Após a Nvidia (NVDA) anunciar um acordo histórico de US$ 5 bilhões com a Intel (INTC) para o desenvolvimento de chips avançados de inteligência artificial (IA), as ações da Intel disparam e chegam a subir 30% no pré-mercado, às 9h (horário de Brasília). Já as ações da Nvidia operavam com avanço moderado, na casa dos 3%.

A empresa mais valiosa do mundo anunciou nesta quinta-feira, 18, um acordo histórico de US$ 5 bilhões com a Intel (INTC) para o desenvolvimento de chips avançados de inteligência artificial (IA). Segundo a Bloomberg, o acordo prevê que a Nvidia compre ações da Intel por US$ 23,28 por ação, com um desconto de 6,5% sobre o valor de fechamento da última quarta-feira, 17.

A parceria visa combinar a expertise em IA da Nvidia com os processadores da Intel, criando novos produtos para data centers e PCs, o que representa uma aliança estratégica entre as duas gigantes do setor de semicondutores.

A colaboração foi uma surpresa no mercado, considerando a intensa concorrência entre as duas empresas. Além do investimento, a Intel usará a tecnologia gráfica da Nvidia em seus chips para PCs, enquanto fornecerá seus processadores para data centers baseados no hardware da Nvidia. As empresas não definiram um cronograma para o lançamento de novos produtos, mas destacaram que a parceria não afetará seus planos individuais.

A transação acontece em um momento delicado para a Intel, que vem enfrentando dificuldades para manter sua liderança no setor, especialmente no mercado de chips para IA, onde a Nvidia tem se destacado.

