Ações da Intel disparam 30% após anúncio de parceria de US$ 5 bi com Nvidia

A empresa mais valiosa do mundo anunciou nesta quinta-feira, 18, um acordo histórico de US$ 5 bilhões com a Intel (INTC) para o desenvolvimento de chips avançados de inteligência artificial (IA). Segundo a Bloomberg, o acordo prevê que a Nvidia compre ações da Intel por US$ 23,28 por ação, com um desconto de 6,5% sobre o valor de fechamento da última quarta-feira, 17.

A parceria visa combinar a expertise em IA da Nvidia com os processadores da Intel, criando novos produtos para data centers e PCs, o que representa uma aliança estratégica entre as duas gigantes do setor de semicondutores.

A colaboração foi uma surpresa no mercado, considerando a intensa concorrência entre as duas empresas. Além do investimento, a Intel usará a tecnologia gráfica da Nvidia em seus chips para PCs, enquanto fornecerá seus processadores para data centers baseados no hardware da Nvidia. As empresas não definiram um cronograma para o lançamento de novos produtos, mas destacaram que a parceria não afetará seus planos individuais.