Ações da desenvolvedora do Assassin's Creed disparam 12% após aporte bilionário da Tencent

As ações da Ubisoft dispararam nesta sexta-feira, 28, após o anúncio de uma parceria estratégica com a gigante chinesa de tecnologia Tencent.

O acordo prevê um investimento de € 1,16 bilhão (cerca de US$ 1,25 bilhão) em uma nova subsidiária da produtora francesa de videogames, que vai reunir algumas de suas franquias mais conhecidas, como Assassin’s Creed, Far Cry e Rainbow Six, segundo informações da Reuters.

A novidade animou o mercado: os papéis da Ubisoft chegaram a subir 12% nas primeiras horas do pregão em Paris e, no fim da manhã, mantinham alta de 8,7%, cotados a €14. Com isso, a empresa passou a valer € 1,8 bilhão na bolsa — menos da metade da avaliação da nova unidade, estimada em € 4 bilhões.

Fundada na França, a Ubisoft é uma das principais desenvolvedoras de jogos do mundo. É responsável por títulos de sucesso global, como a série Assassin’s Creed, um dos carros-chefes da empresa, lançada em 2007. Já a Tencent é uma das maiores empresas de game do planeta em receita, com participações em estúdios como Riot Games (League of Legends) e Epic Games (Fortnite).

Desempenho fraco

A nova subsidiária, segundo comunicado da Ubisoft, será focada no desenvolvimento de ecossistemas de jogos “evergreen” — ou seja, com atualizações contínuas e presença multiplataforma. O movimento é uma tentativa de reverter o desempenho fraco dos últimos trimestres.

Nos últimos anos, a Ubisoft enfrentou atrasos em lançamentos importantes, queda nas vendas e críticas sobre a gestão do portfólio. Em fevereiro, a empresa reportou uma queda de 52% nas reservas líquidas do terceiro trimestre fiscal, pressionada pelo fraco desempenho de títulos como Avatar: Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws.

A criação da nova unidade também é vista como uma resposta a investidores que vinham cobrando maior clareza sobre os planos de futuro da companhia. Segundo o Barclays, caso o negócio seja concluído até o fim de 2025, a situação financeira da Ubisoft deve se tornar “bem mais confortável”.

O lançamento recente de Assassin’s Creed Shadows também ajudou a melhorar o clima entre os investidores. O título, divulgado na semana passada, recebeu avaliações positivas e obteve nota média de 82 no agregador Metacritic, o que ajudou a impulsionar as ações da empresa em mais de 7% na última segunda-feira, 24, de acordo com a Reuters.