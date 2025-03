'Oportunidade única': Nvidia têm chance de valorização de até 75%, aponta Bank of America

A fabricante de semicondutores Nvidia, líder no fornecimento de chips para inteligência artificial (IA), pode estar próxima de superar as dificuldades que marcaram o início de 2025, de acordo com o Bank of America (BofA).

A empresa, que viu suas ações caírem mais de 15% no ano, tem sido impactada pela ascensão de novos modelos de inteligência artificial, como o da chinesa Deepseek, que demonstrou um desempenho comparável ao das competidoras americanas utilizando chips mais antigos.

No entanto, analistas acreditam que a recuperação da empresa está no horizonte. O analista Vivek Arya, do BofA, destacou que as ações da empresa estão oferecendo uma "oportunidade única de compra", dada a posição da companhia no setor de tecnologia e os valuations mais palatáveis depois da queda recente.

A recomendação de compra do banco e o preço-alvo de US$ 200 por ação implicam um potencial de valorização de quase 76% em relação ao fechamento de quarta-feira.

Exportação de IA

Um dos principais fatores de preocupação dos investidores com a Nvidia é a nova "regra de difusão de IA", que entra em vigor em 15 de maio. O regulamento, proposto no final do governo de Joe Biden, limita a exportação de chips para países autorizados.

Esse movimento gerou incerteza no mercado, com representantes do setor, incluindo empresas como Amazon, Meta e Microsoft, pressionando o governo de Donald Trump a flexibilizar algumas das restrições antes da regra entrar em vigor.

No entanto, segundo o analista do Bank of America, o impacto dessas regras sobre as ações da Nvidia pode ter sido exagerado. Arya acredita que as ações têm grande potencial de recuperação assim que houver mais clareza quanto às novas normativas.

"Uma vez que as preocupações geopolíticas sejam dimensionadas e precificadas, esperamos que a Nvidia se recupere, da mesma forma que vimos a recuperação das ações de semicondutores este ano", disse o analista.