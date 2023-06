Apple anuncia iOS 17 com novas funções de mensagens, automação e compartilhamento

A Apple anunciou oficialmente o iOS 17. Com um pacote de atualização muito mais tímido que na versão anterior, a empresa dedicou seus esforços em novos e apps e recursos, que adicionam funções, mas alteram muito pouco a forma como os consumidores usam seus dispositivos.

Entre os destaques, o iMessage no iOS 17 ganha um tapbacks de emoji e uma nova interface de adesivos e emoji. Outros novos recursos incluem transcrições automáticas para mensagens de voz. Também é possível, por exemplo, automatizar notificações do tipo ''cheguei em casa'', de forma criptografada.

A Apple adicionou a função 'StandBy', pensada para aproveitar melhor o always-on-display, e que aparece automaticamente quando o iPhone é deixado no modo paisagem.

Ele recria uma interface de exibição inteligente com uma grande exibição de tempo, calendário e outros alertas. Ele também integra de forma inteligente as sugestões da Siri e as atividades ao vivo. É como um Amazon Echo Show embutido no seu iPhone.

Aqui está o que está reservado para a próxima grande atualização de software do iPhone:

Ligação:

recebe correio de voz ao vivo com transcrição de voz para texto antes de responder; a transcrição é feita diretamente no dispositivo

exibição do correio de voz do FaceTime por meio de uma gravação de vídeo

Mensagens:

A busca possui termos mais específicos para resultados precisos

Deslize para responder qualquer conversa

As mensagens de áudio são transcritas

Compartilhamento de localização agora diretamente na conversa

Check In é um novo recurso para notificar a família quando você chega em segurança

Os aplicativos do iMessage agora estão sob um novo botão "+"

Todos os emojis agora são adesivo

Autocorreção:

O teclado agora utiliza um "modelo de linguagem transformer" para melhorar as previsões

O teclado pode aprender o que você realmente quer dizer com "ducking"

Previsões personalizadas de acordo com suas palavras e uso

Atualização da digitação por voz​ ​

AirDrop:

NameDrop é uma nova maneira de compartilhar número de telefone e compartilhamento de e-mail entre iPhones próximos

O compartilhamento de mídia também foi redesenhado, e longas transferências de mídia podem continuar pela Internet

API SharePlay adicionando integração AirDrop

App Journals:

Usa aprendizado de máquina no dispositivo para criar sugestões personalizadas para registro no diário – API de sugestões para outros aplicativos

Inclui fotos, exercícios e interações como prompts

As entradas podem ser marcadas como importantes para destaque

Prompts irão inspirá-lo a escrever

O diário pode ser bloqueado e é criptografado de ponta a ponta para privacidade

Modo Standby: