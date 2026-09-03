Ibovespa mantém rali com 'trade eleitoral' e alta de Petrobras e bancos; dólar recua

Ibovespa: bolsa dispara nesta quinta-feira, 3. (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Invest
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11h14.
O Ibovespa abriu o pregão em forte alta nesta quinta-feira, 3, mantendo o movimento de avanço das últimas sessões. Por volta das 11h (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 subia 1,47%, aos 187.932,69 pontos, acompanhando o movimento positivo das bolsas no exterior, enquanto investidores repercutem o enfraquecimento global do dólar, a alta das commodities e a percepção de melhora do cenário político doméstico.
Na véspera, o Ibovespa encerrou o pregão com valorização de 3,05%, aos 185.205,09 pontos. Foi a maior alta diária desde 23 de março de 2026, quando o principal índice da B3 avançou 3,24%, segundo levantamento da Elos Ayta.
O dólar, por sua vez, opera em leve baixa de 0,20%, a R$ 5,098. Em paralelo, o índice DXY, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de outras moedas, caiu abaixo de 99 pontos nesta quinta, atingindo o menor nível desde 26 de agosto.O setor financeiro ajuda a impulsionar o índice, com Itaú Unibanco (ITUB4) subindo 2,41%, BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) avançando 3,47% e B3 (B3SA3) ganhando 3,42%.
Entre as empresas de maior peso, a Vale (VALE3) começou o dia em alta antes de passar a cair 1,46%. As ações da Petrobras também operam em alta, com avanço de 1,23% nos papéis ordinários (PETR3) e de 1,54% nos preferenciais (PETR4), acompanhando a valorização do petróleo no exterior
A maior alta do dia é CSN (CSNA3), que dispara 13,88% após a companhia anunciar uma troca no comando. Na sequência, aparecem Magazine Luiza (MGLU3), que sobe 7,78% após o anúncio nesta quarta de uma parceria com o Mercado Livre, e Localiza (RENT3), com alta de 3,44%. Multiplan (MULT3) avança 4,62%.
Entre as baixas, Assaí (ASAI3) recua 1,64%, a maior queda do dia, enquanto Minerva (BEEF3) tem baixa de 1,04%. Suzano (SUZB3) cai 1,07% e Prio (PRIO3) retrai 0,39%, apesar da alta do petróleo.
No cenário doméstico, o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Brasil voltou ao campo de expansão em agosto. O indicador, calculado pela S&P Global, acompanha o desempenho da atividade no setor e subiu de 49,7 em julho para 50,5 em agosto.O consultor da Wiser Asset, Fábio Murad, vê também que o chamado "trade eleitoral" ganhou força após pesquisas apontarem uma disputa mais acirrada para a eleição presidencial de 2027.
Só que parte da alta pode estar antecipando um cenário político ainda distante. "Se novas pesquisas desfizerem o empate, se o debate fiscal piorar ou se a guerra provocar uma corrida global por proteção e mais inflação, dólar e Bolsa podem inverter parte das variações", explicou.
Nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego somaram 206 mil na semana encerrada em 29 de agosto, segundo o Departamento do Trabalho. O resultado ficou praticamente em linha com a expectativa de analistas, de 205 mil solicitações.
O déficit da balança comercial americana, por sua vez, aumentou 24,4% em julho, para US$ 88,6 bilhões. Em junho, o saldo negativo havia sido de US$ 71,2 bilhões, em dado revisado.
Os preços do petróleo sobem em meio à continuidade dos ataques entre Estados Unidos e Irã. O petróleo do tipo West Texas Intermediate (WTI, referência americana de preços) avançava 0,82%, negociado a US$ 91,76 por barril, enquanto o parâmetro global Brent subia 0,33%, a US$ 95,95.
A commodity acumula alta de mais de 7% nesta semana, diante das preocupações com a circulação de petróleo pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte da commodity.
Apesar da escalada das tensões, o presidente americano Donald Trump afirmou na quarta-feira, 2, que não espera que a atual rodada de hostilidades evolua para uma nova guerra.
As bolsas americanas sobem, enquanto os rendimentos do Tesouro (Treasuries, em inglês) recuam, diante do aumento das apostas de que o Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, poderá manter os juros estáveis neste mês.
O S&P 500 avançava 0,5%, enquanto o Nasdaq subia 0,4% e o Dow Jones ganhava 0,6%. O rendimento da Treasury de dez anos estava em torno de 4,75%.
O movimento ganhou força após o diretor do Fed, Christopher Waller, afirmar que estaria inclinado a apoiar a manutenção dos juros, caso os próximos dados de inflação não tragam surpresas. As apostas em uma alta dos juros na próxima reunião também diminuíram após a declaração.
Os principais índices europeus operam em alta após terem começado o pregão sem direção definida. O Stoxx 600 sobe 0,60%, enquanto o DAX, de Frankfurt, avança 0,53%, o FTSE 100, de Londres, ganha 0,88% e o FTSE MIB, de Milão, sobe 0,53%. O CAC 40, de Paris, tem alta de 0,01%.
O setor de telecomunicações avançava 0,64%, enquanto o de bens domésticos recuava 1,04% no início do pregão. O PMI de serviços da zona do euro caiu de 51,7 em julho para 51,6 em agosto, segundo a leitura final da S&P Global.
Os mercados asiáticos encerraram o pregão em direções distintas. O Nikkei 225, do Japão, caiu 0,17%, enquanto o Topix avançou 0,5%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,26%, mas o Kosdaq recuou 1,71%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,46%. Na China continental, o CSI 300 fechou em alta de 0,1%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,48%.