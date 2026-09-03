Ibovespa mantém rali com 'trade eleitoral' e alta de Petrobras e bancos; dólar recua

O Ibovespa abriu o pregão em forte alta nesta quinta-feira, 3, mantendo o movimento de avanço das últimas sessões. Por volta das 11h (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 subia 1,47%, aos 187.932,69 pontos, acompanhando o movimento positivo das bolsas no exterior, enquanto investidores repercutem o enfraquecimento global do dólar, a alta das commodities e a percepção de melhora do cenário político doméstico.

Na véspera, o Ibovespa encerrou o pregão com valorização de 3,05%, aos 185.205,09 pontos. Foi a maior alta diária desde 23 de março de 2026, quando o principal índice da B3 avançou 3,24%, segundo levantamento da Elos Ayta.

O dólar, por sua vez, opera em leve baixa de 0,20%, a R$ 5,098. Em paralelo, o índice DXY, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de outras moedas, caiu abaixo de 99 pontos nesta quinta, atingindo o menor nível desde 26 de agosto.

O setor financeiro ajuda a impulsionar o índice, com Itaú Unibanco (ITUB4) subindo 2,41%, BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) avançando 3,47% e B3 (B3SA3) ganhando 3,42%.

Entre as empresas de maior peso, a Vale (VALE3) começou o dia em alta antes de passar a cair 1,46%. As ações da Petrobras também operam em alta, com avanço de 1,23% nos papéis ordinários (PETR3) e de 1,54% nos preferenciais (PETR4), acompanhando a valorização do petróleo no exterior

A maior alta do dia é CSN (CSNA3), que dispara 13,88% após a companhia anunciar uma troca no comando. Na sequência, aparecem Magazine Luiza (MGLU3), que sobe 7,78% após o anúncio nesta quarta de uma parceria com o Mercado Livre, e Localiza (RENT3), com alta de 3,44%. Multiplan (MULT3) avança 4,62%.

Entre as baixas, Assaí (ASAI3) recua 1,64%, a maior queda do dia, enquanto Minerva (BEEF3) tem baixa de 1,04%. Suzano (SUZB3) cai 1,07% e Prio (PRIO3) retrai 0,39%, apesar da alta do petróleo.

O que pode estar mexendo com o mercado

No cenário doméstico, o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Brasil voltou ao campo de expansão em agosto. O indicador, calculado pela S&P Global, acompanha o desempenho da atividade no setor e subiu de 49,7 em julho para 50,5 em agosto.

eleição presidencial de 2027. O consultor da Wiser Asset, Fábio Murad, vê também que o chamado "trade eleitoral" ganhou força após pesquisas apontarem uma disputa mais acirrada para a

Só que parte da alta pode estar antecipando um cenário político ainda distante. "Se novas pesquisas desfizerem o empate, se o debate fiscal piorar ou se a guerra provocar uma corrida global por proteção e mais inflação, dólar e Bolsa podem inverter parte das variações", explicou.

Nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego somaram 206 mil na semana encerrada em 29 de agosto, segundo o Departamento do Trabalho. O resultado ficou praticamente em linha com a expectativa de analistas, de 205 mil solicitações.

O déficit da balança comercial americana, por sua vez, aumentou 24,4% em julho, para US$ 88,6 bilhões. Em junho, o saldo negativo havia sido de US$ 71,2 bilhões, em dado revisado.

Petróleo sobe com novos ataques entre EUA e Irã

Os preços do petróleo sobem em meio à continuidade dos ataques entre Estados Unidos e Irã. O petróleo do tipo West Texas Intermediate (WTI, referência americana de preços) avançava 0,82%, negociado a US$ 91,76 por barril, enquanto o parâmetro global Brent subia 0,33%, a US$ 95,95.

A commodity acumula alta de mais de 7% nesta semana, diante das preocupações com a circulação de petróleo pelo Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte da commodity.

Apesar da escalada das tensões, o presidente americano Donald Trump afirmou na quarta-feira, 2, que não espera que a atual rodada de hostilidades evolua para uma nova guerra.

Bolsas dos EUA avançam com apostas sobre juros

As bolsas americanas sobem, enquanto os rendimentos do Tesouro (Treasuries, em inglês) recuam, diante do aumento das apostas de que o Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, poderá manter os juros estáveis neste mês.

O S&P 500 avançava 0,5%, enquanto o Nasdaq subia 0,4% e o Dow Jones ganhava 0,6%. O rendimento da Treasury de dez anos estava em torno de 4,75%.

O movimento ganhou força após o diretor do Fed, Christopher Waller, afirmar que estaria inclinado a apoiar a manutenção dos juros, caso os próximos dados de inflação não tragam surpresas. As apostas em uma alta dos juros na próxima reunião também diminuíram após a declaração.

Bolsas europeias avançam após abertura instável

Os principais índices europeus operam em alta após terem começado o pregão sem direção definida. O Stoxx 600 sobe 0,60%, enquanto o DAX, de Frankfurt, avança 0,53%, o FTSE 100, de Londres, ganha 0,88% e o FTSE MIB, de Milão, sobe 0,53%. O CAC 40, de Paris, tem alta de 0,01%.

O setor de telecomunicações avançava 0,64%, enquanto o de bens domésticos recuava 1,04% no início do pregão. O PMI de serviços da zona do euro caiu de 51,7 em julho para 51,6 em agosto, segundo a leitura final da S&P Global.

Bolsas da Ásia fecham sem direção única

Os mercados asiáticos encerraram o pregão em direções distintas. O Nikkei 225, do Japão, caiu 0,17%, enquanto o Topix avançou 0,5%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,26%, mas o Kosdaq recuou 1,71%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,46%. Na China continental, o CSI 300 fechou em alta de 0,1%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,48%.