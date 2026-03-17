Por que a dona da Yoki vendeu sua operação no Brasil por R$ 800 milhões ao Grupo 3corações

O Grupo 3corações anunciou nesta terça-feira, 17, a aquisição das operações da americana General Mills no Brasil em uma transação avaliada em R$ 800 milhões. O acordo inclui marcas tradicionais do mercado alimentício brasileiro, como Yoki e Kitano, e representa um passo estratégico para além do segmento de cafés.

A operação ainda depende da aprovação de autoridades regulatórias e deve ser concluída até o final de 2026.

Com a compra, a empresa brasileira de café reforça sua estratégia de diversificação de portfólio e passa a ampliar sua presença em diferentes ocasiões de consumo dos brasileiros, do café da manhã ao jantar.

“Estamos entusiasmados com a chegada das marcas amadas pelo consumidor Yoki e Kitano. Este é um passo fundamental em nosso propósito de estar cada vez mais próximos da família brasileira, fazendo-nos presentes em diferentes ocasiões de consumo”, afirmou Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações, em nota.

Dos EUA para o mundo: a origem da da General Mills

A General Mills foi criada em 1866, quando o empresário Cadwallader Washburn construiu um moinho de farinha às margens do rio Mississippi, em Minneapolis, nos Estados Unidos. A companhia ganhou escala ao longo das décadas seguintes e foi oficialmente formada em 1928, após a fusão de diversos moinhos. Entre seus produtos mais conhecidos globalmente estão cereais como Cheerios, Lucky Charms e Cinnamon Toast Crunch, além de barras de cereais e snacks da marca Nature Valley.

Antes de entrar no radar da multinacional, algumas das marcas que hoje fazem parte do negócio no Brasil nasceram de forma independente no país. A Yoki foi criada em 1960 por Yoshizo Kitahara, um imigrante japonês que começou o negócio produzindo e vendendo pipoca no bairro da Liberdade, em São Paulo. Com o tempo, a empresa expandiu o portfólio para produtos típicos da alimentação brasileira, como farofas, milho para pipoca, amendoim, batata palha, polvilho e temperos.

Na mesma década, o empresário Kitahara também lançou a Kitano, marca de temperos e especiarias que passou a integrar o portfólio da Yoki.

Mas a chegada da General Mills no Brasil começou, em 1997, com a chegada da marca de sorvetes super premium Häagen-Dazs.

A empresa ganhou ainda mais relevância no país em 2012, quando a General Mills adquiriu Yoki e Kitano, ampliando sua atuação para categorias tradicionais da alimentação e se aproximando do cotidiano das famílias brasileiras.

Reorganização global da General Mills

Após 14 anos, a venda da operação brasileira para o Grupo 3corações faz parte de uma estratégia global da General Mills de reorganizar seu portfólio e concentrar investimentos em categorias prioritárias.

“A decisão está alinhada à estratégia corporativa chamada Accelerate, voltada para melhorar a rentabilidade e direcionar investimentos para plataformas globais com maior potencial de crescimento, como sorvetes super premium, comida mexicana, snacks e alimentos para pets”, disse a companhia em nota.

Após a conclusão da transação, que deve acontecer no final deste ano, a General Mills terá transferido quase 1/3 de seu portfólio global por meio de aquisições e desinvestimentos desde 2018.

No Brasil, a General Mills inclui operações industriais e logísticas em Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT). Juntas, as atividades locais contribuíram com cerca de US$ 350 milhões em vendas líquidas no ano fiscal de 2025.

Quando o recorte é global, a General Mills gerou vendas líquidas de US$ 19 bilhões no ano fiscal de 2025.

Do café para o universo dos alimentos: a expansão do Grupo 3corações

Para o Grupo 3corações, a aquisição marca mais um movimento de expansão no setor alimentício. A empresa foi fundada em 1959, quando o empresário João Alves de Lima fundou a São Miguel Indústria e Comércio, em São Miguel (RN). Inicialmente, o negócio era focado na compra, torrefação e venda de café para a região Nordeste.

Em 2005, o grupo firmou uma joint venture com a multinacional italiana Illycaffè, especializada em café premium, criando a 3Corações como a empresa que reúne as operações das duas companhias no Brasil.

Hoje, a empresa reúne mais de 30 marcas, presentes em cerca de 600 mil pontos de venda no Brasil, com marcas de café, cappuccino e bebidas solúveis, além de outras categorias como refrescos em pó, achocolatados, temperos e bebidas vegetais. A entrada das marcas Yoki e Kitano reforça essa estratégia.

“O sucesso das nossas marcas é reflexo direto da dedicação do nosso povo. Estamos felizes por acolher os profissionais apaixonados pelo que fazem, que se juntarão à nossa família para continuar encantando os consumidores brasileiros”, disse Lima.

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