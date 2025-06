Quanto rende R$ 2.000 no CDB com 115% do CDI com a Selic a 14,75%?

Com a taxa Selic em patamar elevado, muitos investidores voltam os olhos para aplicações de renda fixa. O momento atual apresenta uma oportunidade interessante, já que, enquanto a poupança rende apenas 70% da Selic, um CDB oferecendo 115% do CDI pode ser bem mais atrativo para quem busca segurança e rentabilidade. Mas quanto exatamente R$ 2.000 renderiam nessa aplicação? A resposta envolve cálculos de juros compostos e desconto do Imposto de Renda.

Como funciona o CDB atrelado ao CDI?

O Certificado de Depósito Bancário é um título emitido por bancos para captar recursos. Quando você investe em um CDB, está emprestando dinheiro para a instituição financeira, que te paga juros em troca.

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. Na prática, o CDI fica sempre muito próximo da Selic – geralmente alguns décimos abaixo.

Com a Selic atual em 14,75% ao ano, o CDI está girando em torno de 14,65% anuais. Um CDB que paga 115% do CDI, portanto, oferece aproximadamente 16,85% ao ano – uma rentabilidade considerável no cenário atual.

Quanto renderia sua aplicação de R$ 2.000

Os cálculos consideram juros compostos diários e o desconto do Imposto de Renda, que varia conforme o prazo da aplicação. Quanto maior o tempo investido, menor a alíquota cobrada.

Em 6 meses: seu investimento cresceria para R$ 2.162 brutos. Após descontar o IR de 22,5% sobre o rendimento, você ficaria com R$ 2.125,55 líquidos – um ganho real de R$ 125 , 55 .

seu investimento cresceria para R$ 2.162 brutos. Após descontar o IR de 22,5% sobre o rendimento, você ficaria com R$ 2.125,55 líquidos – um ganho real de R$ . Em 1 ano: o montante bruto chegaria a R$ 2.337 . Com alíquota reduzida para 20%, o valor líquido seria R$ 2.269 , 60 , representando lucro de R$ 269 , 60 .

o montante bruto chegaria a R$ . Com alíquota reduzida para 20%, o valor líquido seria R$ , representando lucro de R$ . Em 3 anos: aqui os juros compostos mostram toda sua força. O valor bruto alcançaria R$ 3.189 . Com IR de apenas 15%, você embolsaria R$ 3.011 líquidos – quase R$ 1.011 de ganho .

O que considerar antes de investir

Embora os números sejam atrativos, alguns pontos merecem atenção. O CDB tem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos até R$ 250 mil por CPF e por instituição, oferecendo segurança similar à poupança.

A liquidez é outro fator importante. Muitos CDBs permitem resgate antecipado, mas verifique se há carência ou penalidades. Alguns produtos só liberam o dinheiro no vencimento.

Considere também que estas simulações assumem o CDI constante ao longo do período. Na realidade, as taxas podem subir ou descer conforme as decisões do Copom sobre a Selic.

Por fim, lembre-se da inflação. Se os preços subirem muito, parte do seu ganho nominal será corroída pelo aumento do custo de vida. O importante é sempre buscar rentabilidade real positiva.

A escolha de onde investir seus R$ 2.000 depende do seu perfil e objetivos. O CDB a 115% do CDI oferece uma alternativa sólida para quem prioriza segurança sem abrir mão de rentabilidade no cenário atual de juros altos.