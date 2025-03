CDB, LCI ou LCA: qual rende mais?

Os investimentos de renda fixa são uma alternativa segura e rentável para quem deseja fazer o dinheiro crescer com previsibilidade. Entre as principais opções estão o CDB (Certificado de Depósito Bancário), LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). Embora todos sejam emitidos por bancos e tenham garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250 mil por CPF e instituição, cada um tem regras específicas que afetam a rentabilidade final.

Com a Selic em 13,25% ao ano, o CDI (referência para os CDBs e LCIs/LCAs pós-fixados) está em torno de 13,15%, tornando essas opções bastante atrativas. Mas afinal, qual desses investimentos rende mais? A resposta depende da taxa oferecida, da tributação e do tempo de aplicação.

Como funciona cada investimento?

O CDB, a LCI e a LCA funcionam de maneira semelhante: o investidor empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca. A principal diferença está na finalidade do dinheiro e na tributação.

CDB : O banco pode usar os recursos livremente para financiar suas operações.

: O banco pode usar os recursos livremente para financiar suas operações. LCI : O dinheiro captado é destinado a financiamentos do mercado imobiliário .

: O dinheiro captado é destinado a financiamentos do . LCA: Os recursos vão para o agronegócio, ajudando a financiar produtores rurais.

Tributação e impacto na rentabilidade

A LCI e a LCA são isentas de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que pode torná-las mais vantajosas para prazos longos. Já o CDB sofre tributação regressiva, com alíquotas que variam de 22,5% (até 6 meses) a 15% (após 2 anos).

Isso significa que, para um CDB ser mais rentável que uma LCI ou LCA, ele precisa oferecer uma taxa maior que compense o desconto do imposto.

Simulação de rendimento: R$ 10 mil investidos por 1 ano

Vamos comparar três investimentos com taxas médias do mercado:

CDB pós-fixado a 110% do CDI

LCI e LCA pagando 90% do CDI (isentas de IR)

Com a Selic em 13,25% ao ano, o CDI está em 13,15% ao ano.

CDB 110% do CDI → Rentabilidade bruta: 14,47% ao ano . Com imposto de 17,5% (para aplicações de um ano), o rendimento líquido seria 11,94% .

→ Rentabilidade bruta: . Com imposto de (para aplicações de um ano), o rendimento líquido seria . LCI/LCA 90% do CDI → Rentabilidade líquida: 11,83% ao ano (sem imposto).

Nesse caso, o CDB de 110% do CDI supera ligeiramente a LCI/LCA de 90%, mas se o CDB render menos que 105% do CDI, os investimentos isentos de imposto passam a ser mais vantajosos.

Qual escolher?

O CDB é recomendado para quem busca opções com liquidez diária (caso oferecida pelo banco) ou está disposto a aceitar a tributação para obter taxas mais altas. Já as LCIs e LCAs são mais vantajosas para quem pode deixar o dinheiro investido até o vencimento, garantindo a isenção de imposto e rendimentos mais previsíveis.

Se o objetivo for curto prazo, o CDB com liquidez diária é a melhor opção. Para médio e longo prazo, a escolha depende das taxas oferecidas: LCIs e LCAs podem ser mais vantajosas se o CDB não pagar uma taxa significativamente maior.

Qual rende mais?

Com a Selic a 13,25%, as três opções são atraentes para investidores de renda fixa. Se o CDB pagar acima de 105% do CDI, ele pode render mais que uma LCI ou LCA de 90% do CDI. Porém, para quem busca isenção de imposto e pode esperar o vencimento, LCIs e LCAs podem ser mais interessantes.

Antes de investir, é essencial comparar taxas entre bancos, avaliar prazos e escolher a estratégia mais alinhada aos seus objetivos financeiros.