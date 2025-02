Quanto rende o prêmio de R$ 90 milhões da Mega-Sena?

A Mega-Sena acumulou novamente e promete um prêmio estimado de R$ 90 milhões no próximo sorteio, marcado para esta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Mas, afinal, quanto renderia esse montante se investido em opções de renda fixa como a poupança, CDB ou Tesouro Selic?

Quanto rende o prêmio?

Com a taxa Selic atualmente em 13,25% ao ano, a rentabilidade dos investimentos de renda fixa está em alta. Se os R$ 90 milhões fossem aplicados na poupança, que oferece 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 450 mil. Em um ano, esse valor chegaria a cerca de R$ 5,4 milhões.

Já um investimento em CDB de um banco médio, com rendimento de 110% do CDI, proporcionaria um retorno mensal próximo de R$ 840 mil. Em 12 meses, o ganho acumulado seria em torno de R$ 10,1 milhões.

No caso do Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros, o rendimento mensal ficaria em torno de R$ 825 mil, totalizando aproximadamente R$ 9,9 milhões ao ano.

Qual o melhor investimento para o prêmio?

Ao considerar a aplicação dos R$ 90 milhões, é fundamental avaliar liquidez e segurança. A poupança oferece alta liquidez e isenção de Imposto de Renda, porém, apresenta o menor rendimento entre as opções.

Os CDBs de bancos médios tendem a oferecer taxas mais atrativas, mas é crucial verificar a solidez da instituição e garantir que o valor investido esteja coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que protege até R$ 250 mil por CPF e por instituição.

O Tesouro Selic é considerado um dos investimentos mais seguros do mercado, por ser garantido pelo Governo Federal. Embora sua liquidez seja diária, há incidência de Imposto de Renda sobre os rendimentos, ainda assim, a aplicação entrega resultados melhores do que a poupança e é uma das opções mais atrativas para quem tem perfil conservador e quer investir em curto e médio prazo.

Quem prefere investir em renda variável, por sua vez, pode escolher entre ações na bolsa de valores, criptomoedas, obras de arte, fundos imobiliários, entre outras opções. Em todas elas, é preciso avaliar a liquidez, o rendimento e se estas se encaixam ao perfil do investidor.

Como apostar na Mega-Sena?

Para concorrer ao prêmio de R$ 90 milhões, é possível realizar apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, 18 de fevereiro de 2025. Estas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou pelo site oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números escolhidos, maior o valor da aposta e as chances de ganhar.

Quais as chances de ganhar na Mega-Sena?

As probabilidades de acertar as seis dezenas com uma aposta simples são de 1 em 50.063.860. Ao aumentar a quantidade de números apostados, as chances melhoram. Por exemplo, uma aposta com sete números eleva a probabilidade para 1 em 7.151.980, porém, o custo também aumenta proporcionalmente.

Por que você deve saber disso?

Compreender o potencial de rendimento de um prêmio milionário e as opções de investimento disponíveis é essencial para uma gestão financeira responsável. Além disso, estar ciente das probabilidades e dos custos envolvidos nas apostas da Mega-Sena permite decisões mais informadas e conscientes.