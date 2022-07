O que são fundos de curto prazo e quais são suas vantagens?

Os fundos de curto prazo representam uma importante opção para quem deseja ter maior rapidez de acesso aos lucros de um investimento. Embora qualquer pessoa possa investir nesse tipo de ativo, é preciso conhecê-lo antes de considerar a compra. A partir disso, é essencial observar como funcionam os fundos dessa categoria.

Os fundos de curto prazo são procurados pelos investidores que buscam mais segurança em seus investimentos, visto que eles estão mais associados a ativos de menor risco do mercado.

O que são fundos de curto prazo?

Os fundos de curto prazo são os que investem em títulos que possuem um prazo médio de até 60 dias. Do mesmo modo, são ativos que possuem prazo máximo de até 365 dias. Outra característica desse tipo de fundo é que eles têm uma estratégia de alocação em investimentos de renda fixa.

Por conta disso, estão atrelados a ativos mais conservadores, ou seja, que apresentam um menor risco de investimento. Sendo assim, o investidor vai estar menos exposto a possíveis grandes variações nas taxas de juros que podem ocorrer no longo prazo.

Vantagens e desvantagens dos fundos de curto prazo

Agora que já se sabe o que são fundos de curto prazo é importante destacar quais são as vantagens e desvantagens desse investimento.

A segurança e agilidade são as principais características de um fundo de curto prazo. Além disso, é uma alternativa que associa liquidez e rentabilidade em um único tipo de ativo. O retorno desse investimento está geralmente atrelado a variação da taxa Selic e do CDI.

A liquidez dos fundos de curto prazo também se dá por conta do seu rápido prazo de resgate. Basicamente, o dinheiro costuma retornar às mãos do investidor no mesmo dia do pedido.

Por focar na segurança, os investidores desse tipo de fundo têm um menor potencial de rentabilidade, o que seria em tese uma desvantagem, embora isso não seja uma regra do mercado de que vai se concretizar.

Apesar dos fundos multimercado, fundos de ações e outros poderem trazer maiores retornos, pode acontecer dos fundos de curto prazo proporcionarem ganhos maiores em determinados períodos, conforme a realidade econômica do país naquele momento.

Em geral, alguns pontos importantes precisam ser considerados antes de investir em um fundo de curto prazo. Além da liquidez, rentabilidade e um possível prazo de carência, há também a questão tributária.

Como funciona a tributação em fundos de curto prazo?

Saber o que são fundos de curto prazo é muito importante, mas entender como funciona a sua tributação pode auxiliar na definição da rentabilidade líquida que o investidor vai ter ao final do período de investimento.

A tributação de fundos de curto prazo é um importante fator que deve ser considerado pelo investidor. No entanto, é preciso lembrar que alguns deles são isentos de Imposto de Renda, o que pode favorecer muitos investidores nesse quesito.

Em via de regra, os fundos de curto prazo costumam ser tributados da mesma forma que ocorre com os fundos de renda fixa. Quanto menor for o tempo de aplicação, maior a tendência de pagar uma alíquota de IR maior, já que o imposto nesse caso é regressivo.

Nesse contexto, caso a aplicação seja feita com um prazo de até 180 dias, a alíquota de Imposto de Renda aplicada sobre o lucro desse é de 22,5%, mas se o período de investimento for superior ao de 180 dias, então o IR é de 20%.

Esse artigo te ajudou a entender o que são fundos de curto prazo? Confira outros conteúdos como esse em nosso Guia de Investimentos, como:

O que são fundos de papel?

O que é IPCA acumulado?

O que é IOF?