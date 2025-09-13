O que é Tesouro IPCA+ e como funciona esse título do Tesouro Direto

O Tesouro IPCA+ movimentou R$ 2,9 bilhões em março deste ano, conquistando um em cada quatro investidores do Tesouro Direto em um momento em que a Selic está em 15% ao ano. Esse aparente paradoxo se explica pela característica única desse título, que oferece algo que nem a taxa básica de juros consegue garantir com certeza: proteção total contra a inflação com ganho real travado por anos.

O que é Tesouro IPCA+?

O Tesouro IPCA+ é um título público federal que oferece dupla proteção ao investidor, pagando a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais uma taxa de juros fixa definida no momento da compra. Essa combinação garante que seu dinheiro sempre cresça acima da inflação, preservando e aumentando o poder de compra ao longo do tempo.

Também conhecido pela sigla NTN-B (Nota do Tesouro Nacional série B), esse título surgiu como resposta aos traumas inflacionários brasileiros do passado. A garantia é que seu dinheiro sempre valerá mais em poder de compra no vencimento, diferente de investimentos que apenas prometem boa rentabilidade nominal mas podem perder para a inflação.

Como funciona o Tesouro IPCA+

O funcionamento do Tesouro IPCA+ se baseia em dois componentes. O primeiro é a correção mensal pela inflação divulgada pelo IBGE, que atualiza o valor principal investido. O segundo é a taxa real contratada, que incide sobre esse valor já corrigido, criando o efeito de juros sobre juros que potencializa o rendimento do Tesouro IPCA+ no longo prazo.

A marcação a mercado faz o valor do título oscilar diariamente conforme as expectativas econômicas mudam. Se os juros sobem após sua compra, o preço do título cai no mercado secundário. Se caem, o preço sobe. Mas quem leva até o vencimento ignora essas oscilações e recebe exatamente o combinado: inflação do período mais a taxa real contratada.

Tesouro IPCA+ vs outros investimentos

Comparando Tesouro IPCA+ vs o Tesouro Selic, a diferença está no comportamento e objetivo. Enquanto o Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros dia a dia sem surpresas, ideal para reserva de emergência, o IPCA+ é voltado para o longo prazo, oferecendo proteção inflacionária mas com volatilidade no curto prazo caso precise resgatar antecipadamente.

Já o Tesouro IPCA+ vs o Tesouro Prefixado revela outra dinâmica. O Prefixado trava uma taxa nominal fixa, digamos 12% ao ano, mas se a inflação disparar para 8%, seu ganho real será de apenas 4%. O IPCA+ garante sempre o ganho real contratado, independentemente da inflação, oferecendo maior previsibilidade de poder de compra futuro.

Quando comparado aos CDBs bancários, o IPCA+ geralmente oferece vantagens para prazos longos. Muitos CDBs pagam percentual do CDI, que pode variar ao longo do tempo, enquanto o IPCA+ trava o ganho real desde o início. Além disso, a segurança é incomparável, já que títulos públicos são garantidos pelo Tesouro Nacional, considerado o pagador mais confiável do país.

Vantagens do Tesouro IPCA+

A certeza de ganho real é a principal vantagem para quem quer investir no Tesouro IPCA+. Não importa se a inflação dispara ou despenca, seu poder de compra crescerá pelo percentual contratado, característica única entre investimentos de renda fixa acessíveis ao pequeno investidor.

Além disso, a acessibilidade democratiza o planejamento de longo prazo. Com aportes mensais pequenos, é possível construir uma aposentadoria complementar sólida aproveitando décadas de juros compostos. Por isso Tesouro IPCA+ vale a pena especialmente para jovens que têm tempo a seu favor.

Desvantagens do Tesouro IPCA+

A volatilidade no curto prazo é o principal desafio desse título. Quem investe hoje e precisa resgatar em seis meses pode ter prejuízo se as taxas de juros do mercado subirem nesse período. Isso torna o IPCA+ inadequado para objetivos de curto prazo ou reservas de emergência, que precisam de liquidez imediata sem risco de perda.

A necessidade de disciplina para manter o investimento até o vencimento também pode ser desafiadora. Ver o saldo oscilar negativamente em alguns períodos testa a paciência do investidor, especialmente iniciantes não acostumados com essa dinâmica, podendo levar a resgates precipitados com prejuízo.

O que são investimentos atrelados à inflação

Os investimentos atrelados à inflação protegem o poder de compra vinculando rendimentos a índices de preços. Além do IPCA+ tradicional, existem variações como RendA+ e Educa+, cada um com uma forma específica de pagamento para diferentes objetivos.

Fora do Tesouro, debêntures incentivadas, CRIs e CRAs também podem oferecer correção pelo IPCA, mas com riscos maiores e acesso mais complexo. O IPCA+ continua sendo a porta de entrada mais simples e segura para proteção inflacionária, especialmente para iniciantes que buscam preservar patrimônio no longo prazo.