PIS/Pasep 2026: pagamento entra em novo lote - veja se você está na lista

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, será retomado nesta segunda-feira. Nesta etapa, o benefício será liberado para trabalhadores nascidos em julho e agosto.

Os valores poderão ser sacados até o encerramento do calendário, previsto para 30 de dezembro de 2026. Para ter direito ao abono, o trabalhador deve ter recebido, em 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93.

Informações como banco de recebimento, datas e valores — incluindo de anos anteriores — podem ser consultadas por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e do portal gov.br.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados em 2026, com um total de R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

A partir deste ano, o calendário do PIS/Pasep passa a seguir datas fixas. Os valores serão liberados no dia 15 do mês correspondente ao de nascimento do trabalhador ou no primeiro dia útil seguinte, em caso de fim de semana ou feriado.

O prazo final para saque será o último dia útil bancário do ano, conforme as regras do Banco Central.