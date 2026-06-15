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PIS/Pasep 2026: pagamento entra em novo lote - veja se você está na lista

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados em 2026

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 14h32.

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, será retomado nesta segunda-feira. Nesta etapa, o benefício será liberado para trabalhadores nascidos em julho e agosto.

Os valores poderão ser sacados até o encerramento do calendário, previsto para 30 de dezembro de 2026. Para ter direito ao abono, o trabalhador deve ter recebido, em 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93.

Informações como banco de recebimento, datas e valores — incluindo de anos anteriores — podem ser consultadas por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e do portal gov.br.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados em 2026, com um total de R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

A partir deste ano, o calendário do PIS/Pasep passa a seguir datas fixas. Os valores serão liberados no dia 15 do mês correspondente ao de nascimento do trabalhador ou no primeiro dia útil seguinte, em caso de fim de semana ou feriado.

O prazo final para saque será o último dia útil bancário do ano, conforme as regras do Banco Central.

Mês de NascimentoData de Liberação (2026)
Janeiro16 de fevereiro
Fevereiro16 de março
Março e Abril15 de abril
Maio e Junho15 de maio
Julho e Agosto15 de junho
Setembro e Outubro15 de julho
Novembro e Dezembro17 de agosto

Como consultar seu benefício

  • App Carteira de Trabalho Digital: acesse a aba Benefícios > Abono Salarial > Pagamentos;
  • Portal Gov.br: consulta online via login único;
  • Alô Trabalho (158): atendimento telefônico gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Onde o dinheiro cai

  • PIS (setor privado): pago pela Caixa Econômica Federal, em conta corrente ou poupança para clientes do banco, ou via conta poupança social digital no aplicativo Caixa Tem;
  • Pasep (setor público): pago pelo Banco do Brasil diretamente na conta do servidor, com opção de transferência via Pix ou TED para outros bancos.
Acompanhe tudo sobre:PIS/Pasep

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